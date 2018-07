Vali Memiş, Personelinin Nikah Şahidi Oldu

Daha önce koruma polisinin nikah şahidi olan, memuruna kız isteyen, işçileriyle horon, korumasıyla Giresun karşılaması oynayan, azmi ve alçakgönüllülüğüyle 7'den 70'e tüm Gümüşhanelilerin gönlünde özel bir yer edinen Gümüşhane Valisi Okay Memiş, bu kez emrinde çalışan mühendisin nikah şahitliğini yaptı.

İl Özel İdaresinde Makine Mühendisi olarak görev yapan Hüseyin Aslan ile Gümüşhane Devlet Hastanesinde görev yapan Doktor Hüsniye Aslan çiftinin nikah şahitliğini yapan Vali Memiş, Sema Doğan Sosyal Yaşam Alanında gerçekleştirilen düğünde yapılan nikah merasiminde çiftin evlilik cüzdanını geline teslim etti.

"İki cihan saadeti diliyorum"

Belediye Başkanı Ercan Çimen'in kıydığı nikahta evlilik cüzdanını teslim ettikten sonra yaptığı konuşmada Hüseyin Aslan'ın Gümüşhane'nin 320 köyü, 430 yaylası, 5 ilçesi ve 4 bin 400 kilometre yol ağında ve bütün köylerdeki yaklaşık 200 bin vatandaşa hizmet eden çok önemli bir kuruluşun, çok önemli bir teknik elemanı olduğunu kaydeden Vali Memiş, "Göreve geldiğim 2 yıldan beri diğer bütün arkadaşlarımla olduğu gibi Hüseyin kardeşimizle de yakinen çalışıyoruz. Terbiyesi, kişiliği, karakteri, güvenilir bir insan olması hem vatandaşa yaptığı hizmetler hem de kamu kaynağını kullanmaktaki titiz tavrını takdire şayan karşılıyoruz. Onun için düğününe de özellikle katılmak istedim. Her ikisine de iki cihan saadeti diliyorum. Onlara mutluluklar diliyorum. Yakınları olan bizlerin de her zaman yeni kurulan bu ailenin yanında olacağımızı özellikle ifade etmek isterim" dedi.

"İnşallah bu vatana ve millete kendileri gibi hayırlı evlatlar yetiştirirler"

Geçtiğimiz günlerde hizmete sunulan ve 565 metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük şemsiyesinin bulunduğu Sema Doğan Sosyal Yaşam Alanında gerçekleştirilen nikah merasiminde nikahı kıyarak çiftleri evlendiren Belediye Başkanı Ercan Çimen ise "Evlenen çiftimiz hayırlı hizmetlere imza atıyor şehrimizde. İnşallah bu vatana ve millete kendileri gibi hayırlı evlatlar yetiştirirler" diye konuştu.

Vali Memiş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, kurum müdürleri, Özel İdare çalışanları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı düğünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. - GÜMÜŞHANE