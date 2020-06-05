Vali Köşger; "Toplumumuzda her geçen gün artan çevre bilinci bizleri gelecek adına...
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Vali Köşger; "Toplumumuzda her geçen gün artan çevre bilinci bizleri gelecek adına...

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajında Türkiye'de her geçen gün artan çevre bilincine dikkat çekti.

Vali Köşger;
05.06.2020 08:35 | Son Güncelleme: 05.06.2020 08:38

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajında Türkiye'de her geçen gün artan çevre bilincine dikkat çekti.

Vali Köşger, mesajında; "Günümüzde sağlıklı, yaşanabilir ve daha güzel bir dünya için tüm insanlığın hassasiyetle üzerinde durduğu konuların başında çevre gelmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknolojik gelişmeler, hızlı sanayileşme, kentlerdeki nüfus yoğunlukları, plansız yapılaşmalar, kaynakların bilinçsiz tüketimi gibi etkenler, tüm dünyada doğal hayatın tehdit edilmesine, çevre sorunlarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Diğer yandan dünyamız küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok olması gibi ciddi çevre felaketleriyle de karşı karşıyadır. Bütün bu küresel çevre sorunlarının çözüme kavuşturulması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakılması uluslararası işbirliğini zorunlu hale getirmektedir.

Bu işbirliğine yönelik olarak, 1972 yılında Stockholm'da düzenlenen konferansta 5 Haziran; ülkemizde ve dünyada çevre korumacılığının yaygınlaştırılması, çevresel kalitenin iyileştirilmesi ve aktif katılımın sağlanmasını amaçlayan ulusal ve küresel bilinçlendirme günü olarak kabul edilmiştir. O tarihten bu yana dil, din, ırk ve gelişmişlik ayrımı gözetmeksizin, her yaş ve kesimdeki kitleye erişebilmek amacıyla Dünya Çevre Günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Bu etkinliklerle birlikte toplumumuzda her geçen gün artan çevre bilinci bizleri gelecek adına umutlandırmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin, medyamızın, kamu kurum ve kuruluşlarının bu yöndeki girişimleri memnuniyet vericidir. Bu çalışmaların artarak devam edeceğinden şüphe duymuyorum. Bizler gelecek nesillere daha yeşil daha yaşanabilir bir ülke bırakabilmek gayesiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Valiliğimizce; çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, ilimizin doğal kaynakları ve zenginliklerinin muhafazası ve kamuoyunda çevre bilincinin oluşması için birçok kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çevresel denetim ve eğitim çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hep birlikte el ele vererek, yeşili ve mavisiyle güzel ülkemiz ve Aydınımız için herkesi işbirliğine davet ediyor, bu vesileyle insanlığı tehdit eden Korona virüs salgının son bulması dileklerimle tüm halkımızın Dünya Çevre Gününü Kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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