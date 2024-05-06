KIZILCIK ŞERBETİ 62. BÖLÜM FRAGMANI | Fatih ile Görkem boşanacak mı?

Popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nin 62. bölümünün ikinci fragmanı izleyicilerle buluştu. Merakla beklenen yeni bölümde neler olacağı konusunda ipuçları veren fragman, izleyicilerin heyecanını artırdı. KIZILCIK ŞERBETİ 62. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fatih ile Görkem boşanacak mı?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 61. Bölümünde; Alev'in sinirlenip Ömer'e, Abdullah'la yaşadığı gizli hayatı itiraf etmesi, Abdullah ve Ömer ilişkisine farklı bir boyut getirecektir. Kocasındaki değişikliği fark edip huzursuz olan Pembe, Alev'in peşine Zülkar'ı takar. Ama Alev bu takibi anlayıp Pembe'ye küçük de olsa bir ders verecektir. Fatih bu konuya dahil olacak ve annesiyle gerilecektir. Sönmez'in çöpçatanlık girişimini engellemek isteyen Doğa'yı büyük bir sürpriz beklemektedir. Fatih'in karısına hediye olarak çok pahalı bir çanta alması Ünal ailesinde hoş karşılanmaz. Ancak Görkem bu konuda altta kalmayı kendine yediremeyecektir. Giray'ın şirketinin düzenlediği maratona Doğa, Çimen, Metehan, Nilay ve Mustafa katılacak çok keyifli bir gün geçireceklerdir. Kıvılcım'ın hazırladığı sürpriz nikahla Kıvılcım ve Ömer evlenirler. Fatih ise Doğa'yı bir türlü aklından çıkaramamanın huzursuzluğunu yaşarken gördüğü bir sahne ile iyice yıkılacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ 62. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 62. Bölüm fragmanı yayınlandı.

KIZILCIK ŞERBETİ 62. BÖLÜM FRAGMANI İZLE