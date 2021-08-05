Vali Işık, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavında Dereceye Giren Şen'i Kutladı

Vali Mehmet Alpaslan Işık, 2021 Yükseköğretim Kurumları (YKS) Sınavı sonuçları sonrasında sayısal puan türünde Türkiye 14'üncüsü Karaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi öğrencisi Eylül Şen'i makamında kabul ederek başarısından dolayı kutladı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, 2021 Yükseköğretim Kurumları (YKS) Sınavı sonuçları sonrasında sayısal puan türünde Türkiye 14'üncüsü Karaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi öğrencisi Eylül Şen'i makamında kabul ederek başarısından dolayı kutladı. 5 Ağustos 2021 Perşembe günü Valilik Makamında gerçekleştirilen programda Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, okul idarecileri ile başarılı öğrenci Eylül Şen'in ailesini makamında ağırladı. Başarılı öğrenciyi tebrik eden Vali Işık, geleceğe dair planları hakkında bir süre sohbet etti. Karaman'da bir ilke imza atarak sayısal puan türünde Türkiye 14'üncüsü olan ve Eylül Şen'e azmi ve gayretinden dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Vali Mehmet Alpaslan Işık, ziyaret sonrasında 2021 Yükseköğretim Kurumları (YKS) Sınavında Türkiye'de derece yapan Eylül Şen'e çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Habermetre