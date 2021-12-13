Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Şehidimiz Piyade Er Kaan Çalin'in Ailesini Ziyaret Etti

DARGEÇİT, MARDİN (Habermetre) - Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Askerlik hizmetini yaptığı Mardin Dargeçit kırsalında 14. 02. 1997 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Kaan Çalin'in ailesini Kadirli ilçesindeki evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Kadirli Kaymakam Vekili ve Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı. Ziyaret sırasında Şehidimiz için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Şehidimizin ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar dileyerek, "Aziz şehitlerimize olan borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, ailelerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Kapımız, gönlümüz şehitlerimizin ailelerine her daim açıktır. Şehidimize, Allah gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. "diye konuştu.

Şehidimizin ailesi, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a ziyareti için teşekkür etti. Ziyaret sonunda Vali Yılmaz, Şehidimizin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

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