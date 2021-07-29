Vali Bilmez'den 'Vanspor' açıklaması
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Vali Bilmez'den 'Vanspor' açıklaması

Vali Bilmez'den 'Vanspor' açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vanspor Futbol Kulübüyle (FK) ilgili açıklamalarda bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vanspor Futbol Kulübüyle (FK) ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamasına "Sevgili Vansporlular" diye başlayan Vali Bilmez, "Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Van'a geldiğim günden bu yana kentin tek profesyonel kulübü olan Vanspor'a imkanlar dahilin de destek olduk. Gerek maddi gerekse manevi olarak kulübün her zaman yanında olmaya çalıştık. Şahıs gözetmeksizin kulübün geleceği için proje ve çalışmalara destek verdik. Bu bağlamda en başından bu yana gerek tesis alt yapısı gerekse sponsorluk desteğimizi hep sunduk. Yine Belediye Kanunun 'Belediyenin Görev ve sorumlulukları' maddesi gereğince, belediyelerin profesyonel spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapması mümkün değildir. Biz de mevzuat çerçevesinde hareket ettik. Bugün gelinen noktada yine tarafsız bir şekilde üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da kentimizin takımını yalnız bırakmayarak desteklerimizi sürdüreceğiz. Bu bağlamda Van'da ve il dışında yaşayan tüm hemşehrilerimizin Vansporumuzdan maddi ve manevi desteklerini esirgememelerini istihram ederim. Yaşanan bu süreçte de kişi veya kişiler fark etmeksizin kentimizin değeri Vansporumuzun, birlik ve beraberlik içinde doğrulardan ödün vermeyerek şeffaf bir şekilde yönetilmesi en büyük arzumuzdur. Oluşacak yönetimin bu ilkeler doğrultusunda hareket etmesi de beklenti ve temennimizdir" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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