Uzay Günlükleri: 'Uzayda tamir yapmak adeta açık kalp ameliyatı gibi'
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Uzay Günlükleri: 'Uzayda tamir yapmak adeta açık kalp ameliyatı gibi'

ESA astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki altı aylık misyonu boyunca yaşadıklarını paylaşmaya devam ediyor.

29.11.2019 17:33 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:33

ESA astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki altı aylık misyonu boyunca yaşadıklarını paylaşmaya devam ediyor. Bu bölümde Parmitano, hava geçirmez odada astronotu Andrew Morgan ile birlikte yakında yapacakları uzay yürüyüşünü anlatıyorView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Uzay Günlükleri: 'Uzayda tamir yapmak adeta açık kalp ameliyatı gibi'
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