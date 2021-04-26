Uysal: "Türkiye için 100 milyon turist hayal değil"
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Uysal: "Türkiye için 100 milyon turist hayal değil"

Uysal: 'Türkiye için 100 milyon turist hayal değil'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Türkiye'mizin bütün özellikleriyle, top yekun turizme girdiğimizde dünya piyasasından çok daha güçlü ve büyük pay alacağız. Öncü kitle turizmimizin yanına çeşitlenmiş, 30 milyon değil 100 milyon turisti ağırlayan bir Türkiye'yi hayal edebileceğiz" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Türkiye'mizin bütün özellikleriyle, top yekun turizme girdiğimizde dünya piyasasından çok daha güçlü ve büyük pay alacağız. Öncü kitle turizmimizin yanına çeşitlenmiş, 30 milyon değil 100 milyon turisti ağırlayan bir Türkiye'yi hayal edebileceğiz" dedi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle 'son dakika' yılı olması beklenen turizmde, sektör yurt dışından bin 500'e yakın seyahat acentesinin katılımıyla gerçekleşen fuarda bir araya geldi. ANFAŞ Uluslararası Fuar ve kongre Merkezi'nde iki gün devam edecek fuarın açılışına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin davetlisi olarak fuara katılan Slovakya'dan Levoca ve İtalya'dan Gradara belediye başkanlarıyla birlikte katıldı. Başkan Uysal'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ve sektör temsilcileri açılışta yer aldı.

"Top yekun turizm"

Başkan Uysal, açılış konuşmasında, Kaleiçi Old Town Festivali'nin bu yıl ekim ayında 6'ncısının gerçekleştirileceğini belirterek "Gelecekte, Antalya ve çevresindeki 400 antik kenti turizmin içine almayı hayal edebiliriz. 3 bin metre yükseklikteki, 700 kilometrelik sıra dağları turizmin içine almayı hayal edebiliriz. Yüzlerce vadiyi. Avatar filmini hatırlayın. Ben, filmin Antalya'da simüle edildiğini düşündüm. Alanya'nın yayla vadileri bilir misiniz? Şelaleler, nehirler, çok farklı yapılardan gelmiş insanlar. Biz, Türkiye'mizin bütün bu özellikleriyle top yekün turizme girdiğimizde dünya piyasasından çok daha güçlü ve büyük pay alacağız. Öncü kitle turizminin yanına çok çeşitlenmiş, 30 milyon değil 100 milyon turisti ağırlayan bir Türkiye'yi hayal edebileceğiz" dedi.

"Kaleiçi standı"

Fuarın açılış töreninin ardından Başkan Uysal, davetli şehir heyetleriyle birlikte, belediyenin Kaleiçi'nin konaklama tesisleri ve turizm esnafını çatısı altında toplayan Antalya Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği'yle (AKOED) birlikte oluşturduğu 60 metrekarelik stantta misafirleri ağırladı. Stant ziyaretçileri arasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan da yer aldı. - ANTALYA

Uysal: 'Türkiye için 100 milyon turist hayal değil'
Uysal: 'Türkiye için 100 milyon turist hayal değil'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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