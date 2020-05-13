Uşak'ta sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uşak'ta sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

UŞAK'ta yarından itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Uşak'ta sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
13.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:43

UŞAK'ta yarından itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bugün Vali Funda Kocabıyık başkanlığında, olağanüstü toplandı. Toplantıda koronavirüs tedbirleri kapsamında, il genelinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve kişiler arasında virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 14.05.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın sokağa maskesiz çıkmaları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan ikametlerine dönünceye kadar maske takmaları ikinci bir düzenlemeye kadar zorunlu hale getirilmiştir. Karara uymayanlara gereğince idari para cezası uygulanacaktır" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Haber
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu Haber
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider Haber
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek Haber
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Verilen süre doldu! Ekipler, yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında
Verilen süre doldu! Ekipler, yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında
Meclis Başkanı Şentop'tan, 'AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?' sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir şey yok
Meclis Başkanı Şentop'tan, "AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?" sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir...
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek için kendisine yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek için kendisine yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hatice Çarpar Yılmaz Erdoğan Burcu Esmersoy
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Antalya Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Uşak'ta sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 04:44:19. #1.15#
title