Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa'daki orman yangınları kontrol altına alındı TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa'daki orman yangınlarının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa'daki orman yangınlarının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığını duyurdu. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucu, Uşak Banaz, Uşak Banaz Hasanbey köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç köyü, Denizli Çal ve Bursa Nilüfer Başköy'deki yangınlar kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA