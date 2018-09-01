Uşak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96. Yıl Dönümü

Uşak Valisi Salim Demir, Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Çakın, Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Demir, mesajında, tarih sahnesinde yer aldığı günden bu yana bağımsızlığından ödün vermemiş, mukaddes bildiği vatan toprağı için canını ortaya koymaktan çekinmemiş Türk milletinin 96 yıl önce yine aynı cesaret ve kahramanlıkla Uşak'ı düşman işgalinden kurtardığını belirtti.

Düşman ordularının 1 Eylül'de bozguna uğradığının altını çizen Vali Demir, işgalci güçlerin başkomutanının da Uşak'ta esir alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizlere emanet edilen cennet vatanımıza ve bu kutsal değerlere Türk milleti bugün yine canı pahasına sahip çıkmaya devam etmektedir. Milletçe gurur duyduğumuz şanlı tarihimizde, zafer haftamız ve kurtuluş günlerimizde hiç kaybolmayan heyecanımızla, siz değerli hemşehrilerimin kurtuluş gününü kutluyor, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadele şehitlerini ve gazilerimizi, rahmet ve minnetle yad ediyorum, ruhları şad olsun."

Belediye Başkanı Cahan

Başkan Cahan ise 96 yıl önce kentin işgalci güçlerden temizlendiğini belirterek, Uşak'ın zafer savaşının en çetin geçtiği yerlerden biri olduğunu ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini Uşak'tan verdiğini ifade eden Cahan, "Ecdadımızın büyüklüğü, o günlerde göstermiş olduğu mücadelesi, bizlerin geleceğe olan umudunu pekiştirmektedir. 1 Eylül ruhunu kıyamete kadar yaşatıp, o ruhla tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek millet ülküsüyle yedi düvele tekrar meydan okuyabiliriz. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine, şehrimizde yaşanan istikbal ve istiklal mücadelelerini aklımızdan çıkarmadan, emin adımlarla, istikrarla, güvenle ulaşacağız. Mustafa Kemal Atatürk ve tüm yiğit vatan evlatlarını, bu toprakların bize yurt olması için canını ortaya koyan şehitlerimizi yeniden yad ediyor, saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Uşak İl Başkanı Çakın

AK Parti İl Başkanı Çakın da Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ıncı yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığını belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Uşak'ın 96 yıl önce 1 Eylül 1922'de düşmandan tam manasıyla temizlendiğini ifade eden Çakın, şunları belirtti:

"96 yıl önce ülkemizi savunmak için canını ortaya koyan milletimiz, bugün de aynı şuurla hareket etmektedir. İlimiz ve ülkemiz için canla başla çalışmakta ve ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için özveri göstermektedir. 96 yıl önce ülkemizi silahla işgal eden zihniyet, bugün de farklı yöntemler uygulayarak, büyük Türk milletine ve ülkemize zarar vermek istemektedir.

Son olarak ortaya konan döviz ve borsa spekülasyonlarının temelinde, 96 yıl önce ülkemize yönelik ortaya konan işgalci zihniyet yatmaktadır. Tarihte silahla yapılan işgal planları nasıl suya düştüyse, bugün de ekonomi üzerindeki kirli emeller suya düşecektir. Milli şuur ve manevi değerlerle birbirine bağlı milletimiz, her türlü zorluğun üstesinden gelecek güce sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle, değerli hemşehrilerimin kurtuluş gününü kutluyor, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele şehitlerini ve gazilerimizi, rahmet ve minnetle yad ediyorum, ruhları şad olsun"