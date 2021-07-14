Ürün fiyat endeksi ile çiftçiye kolaylık

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ürün İhtisas Borsası Ürün Fiyat Endeksleri tanıtımı Ankara'da yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ürün İhtisas Borsası Ürün Fiyat Endeksleri tanıtımı Ankara'da yapıldı. Tanıtımda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ürün fiyat endeksleri için "Fiyat değişiklikleri daha kolay tahmin edilecek, analizler daha doğru yapılacak ve ürün performans ölçümleri etkin olarak kullanılacak. " açıklamasında bulundu. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Ürün Fiyat Endeksleri tanıtımı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği merkezinde yapıldı.

Tanıtıma Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Bakan Pakdemirli, ürün fiyat endekslerinin, tarım ürünleri piyasasına farklı bir boyut katacağını, bu endekslerin Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) işlemlerini kullanarak tek veya grup halindeki tarımsal ürünlerin fiyat performansını ölçmek amacıyla tasarlandığını belirtti. "Borsada işlem gören ELÜS'lerden oluşan endeksler, tarım ürünlerinin fiyat hareketleri hakkında üreticilerimiz ile gıda ve finans sektöründeki paydaşlarımıza daha fazla bilgi sağlayacaktır. Fiyat değişiklikleri daha kolay tahmin edilecek, analizler daha doğru yapılacak ve ürün performans ölçümleri etkin olarak kullanılacak. İlk olarak, stratejik önemi ve likiditesi yüksek olan, buğday, arpa ve mısır için uygulanmaya başladı. Bir gösterge aracı olarak kullanılabilecek bu endeksler sayesinde, piyasanın anlık durumu şeffaf bir şekilde ortaya konulacak ve diğer yatırım ürünleriyle karşılaştırma imkanı da sağlanacaktır. " dedi.

Ürün borsası ile lisanslı depoculuğun birbirinden ayrılmaz parçalar olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Bu iki yapı, ne kadar sıkı ve uyumlu çalışırsa, üretim ve kazancın güvencesi de o boyutta güçlenerek artacaktır. " diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, lisanslı depoculuk sayesinde üreticinin, depo masraflarından kurtularak ürünlerini güvenli, sigortalı ve sağlıklı şekilde modern depolarda muhafaza ettiklerini bildirdi.

Böylece üreticinin, hasat döneminde arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinden daha az etkilendiğini ve ürünü sonraki aylarda daha yüksek fiyattan satma imkanına kavuştuğunu vurguladı. tarım orman bakan Bekir Pakdemirli TOBB Hisarcıklıoğlu

Kaynak: Habermetre