Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması
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Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması

15.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:59
Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması

Edirne'de, üretim ve istihdama katkıda bulunan başarılı kadınların ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen "Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması"nın jürisi Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp başkanlığında toplandı.

Edirne'de, üretim ve istihdama katkıda bulunan başarılı kadınların ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen "Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması"nın jürisi Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliği tarafından kurulan Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifleri ile Valilik himayelerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda eğitim alan üretim ve istihdama katılan kadınların başarılı çalışmalarının ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenecek ÜREKAD yarışması için hazırlıklar devam ediyor.

ÜREKAD jürisi, aynı zamanda proje yöneticisi olan Dr. Ayten Canalp başkanlığında toplanarak değerlendirme sürecine ilişkin bilgi paylaşımında ve görüş alışverişinde bulundu.

Ödül töreni ile kadın girişimciliğine yönelik iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, toplumun tüm kesimlerinde üretime dahil olmak isteyen istihdam dışında kalmış kadınların cesaretlendirilmesi ve kadın istihdamına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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