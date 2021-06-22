Üretici Kadınlara Eğitim Verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üretici Kadınlara Eğitim Verildi

Üretici Kadınlara Eğitim Verildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı'nda yer alan üretici kadınlara yönelik eğitimlere Edirne Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam edildi.

Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı'nda yer alan üretici kadınlara yönelik eğitimlere Edirne Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam edildi. Eğitim, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu'nun öncülüğünde Edirne Belediyesi'nin bütün birimleriyle ve Ziraat ve Gıda Mühendislerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Doğal ve iyi tarım uygulaması ürünlerin satışının yapılacağı Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazar'nın 10 Haziran tarihinde hizmete açıldığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "Pazarımız kısıtlamalar nedeniyle Perşembe günleri kuruluyordu. Ancak 1 Temmuz'da yasakların kalkması ile birlikte Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazar'nın eskisi gibi Pazar günleri kurulmaya devam edecek. Bütün üretici kadınlarımıza teşekkür ediyoruz. Ama burada en büyük teşekkürü Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a yapacağız. Çünkü onun sayesinde ve onun yol göstermesiyle bu pazarı yeniden ve yeni baştan kurduk. Bu değişimi ve bu başarıyı göreceksiniz. Bu pazar, E-ticareti ve kooperatifleşmesi ile tüm Türkiye'ye örnek olacak. Tur operatörleri ile görüşüyoruz. Pazar günleri belki de Bulgaristan'dan ve ülkenin birçok yerinden bu pazarı görmek için misafirlerimiz gelecek. Bu pazarda ayrıca antika eşyalar ve kadınlarımızın el ürünleri olan hediyelik eşyalar bulunmakta" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Devlet Bahçeli Vladimir Putin Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Selçuk Tekay Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ Farah Zeynep Abdullah
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Yiğit Şardan Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üretici Kadınlara Eğitim Verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 19:19:40. #1.14#

title