Ürdün polisi ABD Büyükelçiliği önünde İsrail'in "ilhak" planı protestosuna izin vermedi Ürdün'de güvenlik güçleri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planını protesto etmek için ABD'nin Amman Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalığın gösteri düzenlemesine izin vermedi.

Ürdün'de güvenlik güçleri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planını protesto etmek için ABD'nin Amman Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalığın gösteri düzenlemesine izin vermedi.

Yüzyılın Anlaşmasıyla Mücadele İçin Ulusal İttifak'ın çağrısı üzerine cuma namazı sonrası Amman'daki Ebu Eyyub el-Ensari Camisinden yürüyüşe geçen onlarca kişi yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki ABD Büyükelçiliğine yöneldi. Ancak polis grubun burdada gösteri düzenlemesine izin vermedi.

Gösteriye, milletvekillerinin yanı sıra Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile ve Islah Cephesi Üyesi Salih el-Armuti de katıldı.

İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Adayile, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin gösteriye izin vermemesine tepki gösterdi.

"Ülke yönetimi Siyonizmle savaştığını ilan ederken, hükümet halka savaş ilan ediyor." diyen Adayile, gösterinin engellenmesini "Ürdün hükümetinin, halkın İsrail'in ilhak planına karşı düşüncesini ifade etme hakkını elinden alınması" olarak değerlendirdi.

Islah Cephesi Üyesi Armuti de gösteriye izin verilmemesinin "keyfi" olduğunu belirterek, "Tarih gösteriyi engelleyenlere merhamet etmeyecek. Onlar fikirlerimizi ifade etmek yerine ağızımızı kapatmamızı istiyorlar. İfade hakkını engelleyen bu hükümetin görevi bırakması gerek." diye konuştu.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis, önceki gün İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediği ifade etmişti.

Kaynak: AA