Ünlü oyuncu Kıbrıs'ta eski Rum liderle hatıra fotoğrafı çektirdi

11.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:32

KIBRISLI ünlü Türk oyuncu Hazar Ergüçlü (25) kendisinden 21 yaş büyük sevgilisi, yönetmen Onur Ünlü ile birlikte Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler'in düzenlediği bir resepsiyona katıldı.

Çifte, Ergüçlü'nün babası Süleyman Ergüçlü de eşlik etti. Ergüçlü ile Ünlü, Kıbrıs Rum yönetiminin eski Cumhurbaşkanlarından Yorgo Vasiliu ile de sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA