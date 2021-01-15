Ünlü isimlerin kar sevinci!
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Ünlü isimlerin kar sevinci!

15.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:33
Ünlü isimlerin kar sevinci!

İstanbul'da beklenen kar dün akşam etkisini gösterdi.

İstanbul'da beklenen kar dün akşam etkisini gösterdi. Yılın ilk karını büyük bir sevinçle karşılayan Ceyda Düvenci ve ailesi soluğu bahçede aldı.

Oğlu Okan Ali ile kardan adam yapan Düvenci daha sonra karlarda yuvarlandı. Oğluna ballı kar yediren Şakrak ise 'bal şerbeti yaptık mesajını paylaştı.

ALEYNA'NIN BAHÇESİ BEMBEYAZ OLDU!

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde rol alan Aleyna Tilki sabah uyandığında gördüğü manzara karşısında çok etkilendi. Tilki 'Aa bahçemde bir sürü kar var' mesajıyla bu gönderiyi paylaştı.

PAZAR GÜNÜ SÜRPRİZLER VAR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından günün ilk saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Başta kentin kuzey kesimleri olmak üzere, Sarıyer'deki yüksek alanlar, Arnavutköy ve Anadolu Yakası'nda da Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etkili oldu. İşe gitmek isteyen birçok vatandaş, yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşarken, trafikte yoğunluk başladı. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da kar yağışı gün içinde aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek. CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, "Pazar günü biraz sürprizler var." dedi ve "Pazar gündüz sıkı bir kar var. Eğer okullara gidiyor olsaydık okul tatili gelebilirdi. Kardan adam kıvamında yağışlar gelebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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