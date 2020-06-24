Üniversiteli genç tasarladığı makina ile günde 500 bin maske üreterek ihraç ediyor - Üniversiteli genç tasarladığı makina ile günde 500 bin maske üreterek ihraç ediyor Konya'da, 24 yaşındaki üniversite öğrencisi kendi tasarladığı makina ile ürettiği koruyucu maskeleri yurt dışında birçok ülkeye ihraç ediyor.

- Üniversiteli genç tasarladığı makina ile günde 500 bin maske üreterek ihraç ediyor

KONYA - Konya'da, 24 yaşındaki üniversite öğrencisi kendi tasarladığı makina ile ürettiği koruyucu maskeleri yurt dışında birçok ülkeye ihraç ediyor.

Çin'den başlayarak yayılan korona virüs salgının tüm dünyada görülmesinin ardından cerrahi maskelere olan talep ve ihtiyaç arttı. Türkiye'de ele ele vererek üretime geçen birçok meslek lisesinin yanı sıra genç girişimcilerden de maske üretimine katkı sağlanıyor. Bu kapsamda maske üretimine başlayan Makina Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi Yasin Erdoğan, kendi ürettiği makina ile günde 500 bin maske üretiyor. Yaklaşık 2 ay önce üretime başlayan ve 35 kişiyi istihdam eden Erdoğan, ürettiği maskeleri yurt içinin yanında yurt dışındaki birçok ülkeye de ihraç ediyor.

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Makina Mühendisliği son sınıf öğrencisi Yasin Erdoğan, üniversitede edindiği bilgi birikimi ile korona virüsün yayılımı sonrasında maske ihtiyacının karşılanması amacıyla bu işe girdiğini belirterek, "Ciddi araştırmalar sonucunda bu makinayı yapabileceğimi anladım açıkçası ve üzerine düştüm bu işin. Daha sonra bu makinanın yapımında başarılı oldum ve ciddi bir fabrika organizasyonu yaptım. Bu fabrikada şu anda iki fabrikada çalışıyoruz. Yurt dışına ihracatlar yapıyoruz. Yurt içine satışlar yapıyoruz" dedi.

"Günde 500 bin adet maskeye kadar üretim yapabiliyoruz"

Ciddi bir üretim kapasitesi olduğunu ve günde 500 bin maskeye kadar üretim yapabildiklerini ifade eden Yasin Erdoğan, "Bu kapasitenin artırılması da mümkün tabi ki bazı kurumlar bize destek olursa. Bu kapasiteyi biz artırabiliriz, kurumlarımızın ihtiyacını da karşılayabiliriz. Şu anda biz Devlet Malzeme Ofisi'nin resmi tedarikçisiyiz, sözleşmemiz mevcut. Ön izinleri aşarak yurt dışına da ihracatlar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kendime olan özgüvenimle bu işe girdim"

Maske makinası üretim sürecinde öğrenci olmanın zorlukları olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İster istemez bu yapamaz, başaramaz gibi bir algı oluşuyor. Ancak ben üniversitenin bana yaptığı katkılarla ve kendime olan özgüvenimle bu işe girdim. Konya sanayisinde ciddi anlamda kapasite olduğunu gördüm. İstediğim her parçanın üretimini Konya sanayisinde gerçekten yaptırabiliyoruz ve bu sayede bu makinayı toparlamayı başardık, üretimi gerçekleştirdik. Şu anda da iyi bir noktadayız, daha iyi bir noktaya gelmek için de büyüklerimizden, büyük kurumlarımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu.

Suudi Arabistan ve Afrika ülkelerine ihracat yaptıklarını kaydeden Yasin Erdoğan, Avrupa ülkeleri, Rusya, Ukrayna ile görüşmelerin devam ettiğini, yurt içinde satışların ciddi şekilde sürdüğü belirtti.

"Yüzde 90 oranında bizim imalatımız"

Makinanın yüzde yüze yakın Türk malı olduğunu aktaran Erdoğan, "Sadece ultrasonik kaynak makinası, bu Türkiye'de üretilmediği için yurt dışından getirdik. Onun da ithalat işlemlerini ben gerçekleştirdim. Ama makinanın yüzde 90 oranında bizim imalatımız olduğunu söylememiz mümkün" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA