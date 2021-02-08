Üniversiteler açılacak mı? YÖK'ten son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
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Üniversiteler açılacak mı? YÖK'ten son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması

08.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:57
Üniversiteler açılacak mı? YÖK'ten son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması

Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Üniversitelerde Bahar dönemine ilişkin YÖK'ün yazısında, 'Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil bildirilmesi' istendi. Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerde uzaktan eğitim devam ediyor. Okulların yüz yüze geçiş süreci ile ilgili açıklama yapılmasının ardından gözler üniversiteler ile ilgili açıklamalara çevrildi. YÖK, Sağlık Bakanlığından üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin 'acil görüş' bildirilmesini istedi. İşte detaylar

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. YÖK, Sağlık Bakanlığından üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin "acil görüş" bildirilmesini istedi.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40'a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN GÖRÜŞ İSTENDİ

Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40'a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

YÖK'ün yazısında, "Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi" istendi.

KAMU SAĞLIĞI ÖNEMLİ

Öğrencilerimiz tabii ki yüz yüze öğretim istiyor. Onların seslerine kulak tıkamıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Online eğitim, örgün öğretimin alternatifi olamaz. Ancak kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa bakanlığın görüşlerini dikkate almalıyız. Örgün eğitime bütünüyle geçmeye karar verildiğinde sadece İstanbul'a yüz binlerce öğrenci gelecek. Öyle 2-3 ilden değil, bütün illerden öğrenci İstanbul'a aynı tarihlerde gelecek. Belli aralıklarla da kendi il, ilçelerine gitme gelme durumları, yani büyük bir hareketlilik olacak. Bu hareketlilik bütün illerimiz için geçerli. Öğrenci yurtları faktörü de dâhil, bu hareketliliğin bir risk oluşturup oluşturmadığını en iyi tahlil edecek yapı Sağlık Bakanlığı'dır. Biz bu çerçevede Bakanlığın görüşlerini ikinci dönem için de ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz. YÖK olarak yükseköğretimi güçlü koordinasyon ama esnek ve çerçeve kararlar ile, üniversitelerimizin birbirinden farklı şartlarını, imkanlarını gözeterek, onlara hareket serbestisi tanıyarak süreçleri yönetiyoruz."

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