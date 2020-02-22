Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor
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Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor

22.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:39
Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor

'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmalarından 49. günde de sonuç alınamadı.


Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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