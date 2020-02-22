Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor
Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor
Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmalarından 49. günde de sonuç alınamadı.
Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edildi. Euronews.com'da Görüntüle