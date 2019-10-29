Üniversite öğrencileri tarihi mekanları gezdi

29.10.2019 17:16

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) öğrencileri, Muş Kültürü Derneğince düzenlenen etkinlik kapsamında tarihi ve kültürel yerleri gezdi.

Dernek tarafından sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik "Tarih ve Kültür" gezisi etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, rehber eşliğinde kentteki Ulu Cami, Hacı Şeref Cami, Alaaddin Bey Cami, Müştak Baba Türbesi, tarihi hamamlar, eski Muş evleri, Yıldızlı Han ve kiliseleri gezdi.

Dernek Başkanı Ufuk Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi mekanları ve kültürel alanları tanıtmaya yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda kentin tarihi yerlerini öğrencilerle dolaştıklarını aktaran Bayrak, "Muşumuz birçok açıdan derin zenginliğe sahip bir bölge. Bugün üniversite öğrencilerimizle buradayız. Bize bu programda katkı sunan Tarihi Murat Köprüsü 1071 Park İşletmesi yetkililerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden Merve Turan ise geziden memnun kaldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Küçük bir şehir olmasına rağmen her yeri tarihi olan alanların olduğunu öğrendik. Ben Akdeniz Bölgesinde yaşadığım için bölgede bu tarz yerlerin olduğunu bilmiyordum. Tarihi yapılar tahrip edilmiş. Muş halkının bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. Bu alanların korunması lazım çünkü tarihimiz bizim değerlerimizdir."

Kaynak: AA