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Unicredit CEO'sundan Yapı Kredi açıklaması

Türkiye'de Yapı Kredi ile ortaklığı bulunan İtalya'nın önde gelen bankalarından Unicredit Bankası'nın üst yöneticisi Jean Pierre Mustier, Yapı Kredi Bankası'nın (YKB) çok iyi bir banka olduğunu ve performansından memnuniyet duyduklarını söyledi.

26.11.2019 22:03 | Son Güncelleme: 26.11.2019 22:03
Unicredit CEO'sundan Yapı Kredi açıklaması

'de Yapı Kredi ile ortaklığı bulunan 'nın önde gelen bankalarından Unicredit Bankası'nın üst yöneticisi Jean Pierre Mustier, 'nın (YKB) çok iyi bir banka olduğunu ve performansından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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