Unicredit CEO'sundan Yapı Kredi açıklaması
Türkiye'de Yapı Kredi ile ortaklığı bulunan İtalya'nın önde gelen bankalarından Unicredit Bankası'nın üst yöneticisi Jean Pierre Mustier, Yapı Kredi Bankası'nın (YKB) çok iyi bir banka olduğunu ve performansından memnuniyet duyduklarını söyledi.
26.11.2019 22:03 | Son Güncelleme: 26.11.2019 22:03
Türkiye'de Yapı Kredi ile ortaklığı bulunan İtalya'nın önde gelen bankalarından Unicredit Bankası'nın üst yöneticisi Jean Pierre Mustier, Yapı Kredi Bankası'nın (YKB) çok iyi bir banka olduğunu ve performansından memnuniyet duyduklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com