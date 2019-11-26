Unicredit CEO'sundan Yapı Kredi açıklaması

26.11.2019 22:03 | Son Güncelleme: 26.11.2019 22:03

Türkiye'de Yapı Kredi ile ortaklığı bulunan İtalya'nın önde gelen bankalarından Unicredit Bankası'nın üst yöneticisi Jean Pierre Mustier, Yapı Kredi Bankası'nın (YKB) çok iyi bir banka olduğunu ve performansından memnuniyet duyduklarını söyledi.