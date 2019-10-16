Ümraniye'de cila atölyesi alev alev yandı

Ümraniye'de cila atölyesi alev alev yandı

Ümraniye'de bir cila atölyesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

16.10.2019 20:32
Ümraniye'de cila atölyesi alev alev yandı

Ümraniye'de bir cila atölyesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Ümraniye Yukarı Dudullu İnce Yay Sokak'ta bulunan iki katlı cila atölyesinde saat 20.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın tüm iş yerini sardı. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bir saatlik çalışma sonrası söndürülürken, yangın ve panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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