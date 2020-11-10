Ukrayna, Kırım'a fahri konsolosluk açması sebebiyle Nikaragua'ya yaptırım uygulayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Ukrayna, Kırım'a fahri konsolosluk açması sebebiyle Nikaragua'ya yaptırım uygulayacak

10.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:06
Ukrayna, Kırım'a fahri konsolosluk açması sebebiyle Nikaragua'ya yaptırım uygulayacak

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a fahri konsolosluk açması sebebiyle Nikaragua'ya yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a fahri konsolosluk açması sebebiyle Nikaragua'ya yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nikaragua'nın Moskova Büyükelçisinin, Kırım'ı ziyaret etmesi ve fahri konsolosluk açması kınandı.

Açıklamada, konsolosluğun açılmasının Ukrayna yasalarının ve uluslararası hukukun ihlali olduğu ifade edildi.

Nikaragua'nın konuya ilişkin defalarca uyarıldığı vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın Nikaragua'ya karşı yaptırım süreci başlattığı ve uluslararası hukuka dayanarak tüm gerekli adımları atacağı kaydedildi.

Rusya, 2014'te Kırım yarımadasını yasa dışı ilhak etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

İlgili Haberler

Ukrayna'da Azerbaycan Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı
Ukrayna'da Azerbaycan Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar: 'Bu sorun büyürse, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan, NATO'ya girebilir'
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar: "Bu sorun büyürse, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan, NATO'ya girebilir"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova'nın Alanya Fahri Konsolosluğu açılışına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova'nın Alanya Fahri Konsolosluğu açılışına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Donald Trump Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Orhan Veli Türkan Şoray Yasemin Allen Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Tamer Tuna Caner Erkin Ali Şansalan Abdullah Avcı
Daha Fazla İstifa Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ukrayna, Kırım'a fahri konsolosluk açması sebebiyle Nikaragua'ya yaptırım uygulayacak - Kırım
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 16:06:44. #1.15#
title