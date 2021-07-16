Ukrayna'da yakalanan FETÖ üyesi iki öğretmen hakim karşısında
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Ukrayna'da yakalanan FETÖ üyesi iki öğretmen hakim karşısında

Ukrayna'da yakalanan FETÖ üyesi iki öğretmen hakim karşısında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FETÖ'nün yurtdışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen örgütün Irak öğretmenlerinde Salih Fidan, "Bu örgütün gerçekten çok kötü işler içinde olduğunu anladım. Böyle bir örgüt ile ilişkili olduğum için çok pişmanım" dedi.

FETÖ'nün yurtdışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen örgütün Irak öğretmenlerinde Salih Fidan, "Bu örgütün gerçekten çok kötü işler içinde olduğunu anladım. Böyle bir örgüt ile ilişkili olduğum için çok pişmanım" dedi. Yine Irak'ta Fizik öğretmenliği yaptığını söyleyen sanık Samet Güre ise, "Terör kelimesi ile anılmak istemiyorum. Emniyet güçleri bizi aldığında, kibar davrandılar, korktuğumuz gibi olmadı" diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) yurtdışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'da yakalanarak, Türkiye'ye getirilen örgütün Irak öğretmenleri Salih Fidan ile Samet Güre, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada hakim karşısına çıktı.

İstanbul 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Salih Fidan ile Samet Güre, SEGBİS aracılığıyla katılırken, avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"BU ÖRGÜTÜN GERÇEKTEN ÇOK KÖTÜ İŞLER İÇİNDE OLDUĞUNU ANLADIM"Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Salih Fidan, "Bu örgütün gerçekten çok kötü işler içinde olduğunu anladım. Böyle bir örgüt ile ilişkili olduğum için çok pişmanım. Bağdat sorumlusu benim bulunduğum sürede yerel bir kişiydi. Samet Bey de sadece öğretmen diye biliyorum. Biz Türkiye'den uzaktaydık. Tamamen farklı bir ülkedeyiz. Örgütün yoğun propagandası altındayız. 'Türkiye'ye gittiğinizde yoğun işkence görürsünüz' dediler. Biz Türkiye'ye gelmekten çok korktuk. Buraya geldikten sonra zaten polis ağabeylerle görüştükten sonra örgütün nasıl olduğunu anladık. Korku duyulacak bir şey olmadığını gördük" ifadelerini kullandı.

"TERÖR KELİMESİ İLE ANILMAK İSTEMİYORUM"Ailesinin hiçbir ferdinin FETÖ ile ilgisi olmadığını söyleyen tutuklu sanık Samet Güre, "Çok uzun yıllardır yurtdışındaydım. Hiçbir şekilde bir eylem yapmadım. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye dönmek istedim ancak örgüt üyelere, ölüme varan işkenceler edildiğini söyledi. Daha sonra örgütten ayrıldım, özel ders ile devam ettim. Salih Fidan ile Ukrayna'ya geçtim ve orada tutuklanıp Türkiye'ye getirildim. Terör kelimesi ile anılmak istemiyorum. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Erbil'de, 11 yıl boyunca fizik öğretmenliği yaptım. Salih Fidan da biyoloji öğretmenliği yaptı. Ukrayna'da yakalandığımızda çok korktuk, 3 gün boyunca uçuş peronunda bekletildik. Emniyet güçleri bizi aldığında, Ankara'da TEM şubeye gidene kadar çok kibar davrandılar. Korktuğumuz gibi olmadı" diye konuştu.Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün Irak'taki eğitim yapılanmasında sözde öğretmenlik yapan Salih Fidan ve Samet Güre'nin, Ukrayna'dan başka bir ülkeye çıkmaya çalışırken yakalandıkları ve İstanbul'da 11 Ocak'ta tutuklandıkları kaydedildi. Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla beyanda bulunduklarının anlatıldığı iddianamede, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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