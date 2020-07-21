Ukrayna'da rehine krizi: Silahlı bir saldırgan otobüsteki 20 kişiyi rehin tutuyor
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BBC

Ukrayna'da rehine krizi: Silahlı bir saldırgan otobüsteki 20 kişiyi rehin tutuyor

Ukrayna'nın batısınaki Lutsk kentinda silahlı bir saldırgan, bir otobüsün içindeki yaklaşık 20 kişiyi rehin aldı.

Ukrayna'da rehine krizi: Silahlı bir saldırgan otobüsteki 20 kişiyi rehin tutuyor
21.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:10

Ukrayna'nın batısınaki Lutsk kentinde silahlı bir saldırgan, bir otobüsün içindeki 20 civarında kişiyi rehin aldı. Saldırgan henüz rehinelerin bırakılması için net bir talepte bulunmadı.

Polis, ateş açıldığını bildirdi, ancak şu ana dek ölen ya da yaralanan olduğuna dair bir haber yok. Saldırganın talepleri de net değil.

İçişleri Bakan Yardımcısı Heraşenko, saldırganın zaman ayarlı bir bombası olduğunu iddia ettiğini söyledi.

Heraşenko Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Polis özel bir rehine operasyonu başlattı. Müzakereler sürüyor" dedi.

Otobüsün etrafını terörle mücadele polisleri sararken, kent merkezinin de abluka altına alındığı bildiriliyor.

Yakındakilerden de evlerini ve işyerlerini terk etmemeleri istendi.

Polis Sözcüsü Yurii Kroşko, saldırganın ne istediğinin hala net olmadığını belirtti.

Kroşko "Müzakere etmeye çalışıyoruz. Telefon açıyoruz. Daha önce telefonu açtı ama son arama girişimlerimiz başarısız oldu" dedi.


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Ukrayna medyası da, saldırganın Twitter hesabında politikacıları eleştirdiği paylaşımlarına dikkat çekti.

Ancak Polis Sözcüsü, bu paylaşımlarda net bir talep olmadığını vurguladı.

Sözcü "Bunlar genel ifadeler, sistemle ilgili genel hoşnutsuzluklar" dedi.

Ukrayna lideri Volodymyr Zelensky de durumu yakından takip ettiğini söyledi ve "Durumu kayıpsız atlatmak için elden gelen tüm çaba gösteriliyor" diye konuştu.

BBC
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