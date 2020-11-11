Ukrayna'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluştu
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Ukrayna'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluştu

11.11.2020 20:59 | Son Güncelleme: 11.11.2020 21:03
Ukrayna'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla başlattığı Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla başlattığı Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Ankara Meydanı'nda düzenlenen fidan dikimi etkinliğine Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Ukrayna Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı İrina Stavçuk ve çok sayıda yetkili katıldı. Açılış töreninde konuşan Büyükelçi Güldere, "Ukrayna yeşillikler açısından zengin bir ülke. Ama maalesef dünyanın her köşesi Ukrayna gibi değil. Türkiye de yeşillendirme ihtiyacı içinde. Bugün dünyanın onlarca ülkesinde eş zamanlı olarak fidanlar toprakla buluşuyor" dedi. "Dost Ukrayna'nın güzel başkenti Kiev'de, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın adını taşıyan bu meydanda hep birlikte ağaçlandırma yapacağız" diyen Güldere, "Artık Ankara Meydanı Türkiye-Ukrayna dostluğunun daha yeşil bir nişanesi olacak" diye konuştu.Ukrayna Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı İrina Stavçuk ise yaptığı konuşmada ağaçlandırma etkinliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. İklim ve çevre sorunlarının çözümü için tüm dünyanın ortak hareket etmesinin önemini vurgulayan Stavçuk, Ukrayna'nın bu alanda Türkiye ile iş birliğini geliştirmek istediğini belirtti. Törenin ardından fidan dikimi yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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