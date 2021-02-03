Uganda'daki zincirleme trafik kazasında 32 kişi öldü
03.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:26
Afrika ülkelerinden Uganda'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 32 kişinin öldüğü bildirildi.
Afrika ülkelerinden Uganda'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 32 kişinin öldüğü bildirildi.
Uganda Kızıl Haç Komitesi Halkla İlişkiler Müdürü Irene Nakasiita yaptığı açıklamada, Fort Portal-Kasese karayolunda meydana gelen kazaya 2 kamyon ve 3 otomobilin karıştığını söyledi.
Nakasiita, "Kasese bölgesindeki zincirleme trafik kazasında 32 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı." dedi.
Kaza sonrası bölgeye sağlık ekiplerinin gönderildiğini belirten Nakasita, yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak