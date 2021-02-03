Uganda'daki zincirleme trafik kazasında 32 kişi öldü
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Uganda'daki zincirleme trafik kazasında 32 kişi öldü

03.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:26
Uganda'daki zincirleme trafik kazasında 32 kişi öldü

Afrika ülkelerinden Uganda'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 32 kişinin öldüğü bildirildi.

Afrika ülkelerinden Uganda'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 32 kişinin öldüğü bildirildi.

Uganda Kızıl Haç Komitesi Halkla İlişkiler Müdürü Irene Nakasiita yaptığı açıklamada, Fort Portal-Kasese karayolunda meydana gelen kazaya 2 kamyon ve 3 otomobilin karıştığını söyledi.

Nakasiita, "Kasese bölgesindeki zincirleme trafik kazasında 32 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı." dedi.

Kaza sonrası bölgeye sağlık ekiplerinin gönderildiğini belirten Nakasita, yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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