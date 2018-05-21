Anbean Kamerada! Taksiciler, 4 Yolcunun Bulunduğu UBER'in Önünü Kesip Yumruklarla Saldırdı
Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışında UBER'e binen 3'ü kadın 4 yolcu ve şoför, taksicilerin etrafını çevirmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Taksicilerin tekme ve yumrukla UBER'e saldırdığı anlar anbean kaydedildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksicilerin, içerisinde 3'ü kadın 4 yolcu bulunan UBER aracını çevirerek yumrukladı. Araçtan inen UBER sürücüsü ve 4 yolcusu ile taksiciler arasında yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
TAKSİCİLER, UBERİ ÇEVİRİP YUMRUKLAMAYA BAŞLADI
Olay, Sabiha Gökçen Havalimanı girişinde akşam saatlerinde meydana geldi. UBER sürücüsü Emrah K., uçaktan inen 3'ü kadın 4 yolcuyu aracına aldı. Kapıları kapatıp hareket edeceği sırada taksiciler, UBER aracını çevirerek yumruklamaya başladı
ARAYA GİREN POLİSLER TARAFLARI AYIRDI
Araçtan dışarı çıkan UBER sürücüsü ve 4 yolcu ile taksiciler arasında gerginlik yaşandı. Havalimanında güvenlik önlemi alan polis, araya girerek UBER sürücüsü ve 4 müşteriyi araca bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı.
SALDIRI ANI ANBEAN KAMERAYA YANSIDI
Taksicilerin yumruk atması sonucu UBER aracında hasar meydana geldiği iddia edildi. Yaşanan gerginlik anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, UBER aracının bir grup tarafından çevrildiği ve araçtan inen kişiler ile onlara doğru gelen kişiler arasında gerginlik yaşandığı görülüyor. Daha sonra polis ekiplerinin gelip araya girdiği görüntülere yansıyor.
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Adam olsanız zaten içinde 3ü kadın 4 yolcuyu rahatsız etmekten çekinir yapmazdınız böyle bişey. Önce esnaflığı, insanlığı öğrenin. İNADINA UBERCevap Yaz Yayından Kaldır
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taksicileri milletvekili yapacagız,,gelsin oylar,,devam mmCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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eee taksiciler müşteri giitiii artık değer kaybettiniz türk lirası gibi la hergün değer kaybeden taksi camiası uberde hızla ilerleyen amarikan doları gibi ...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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UBERCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Devlet neyi bekliyor? Bu konuyu acilen çözmeleri lazım. Sorunun çözümü için birilerinin canı mı yanmalı? Bu taksiciler kendilerini ne sanıyorlar? Bulmuşlar yalnız Ubercileri saldırın bakalım. Esnafın olun azıcıkta millet sizi tercih etsin. Ulan taksi şoförü sarhoş olur mu? oluyor işte, denk geliyoruz. Kısa mesafeye yolcu alam, elinde valiz var alma, pazardan taksiye bineceksin yok araba soğan kokmasın, yağmurda dönüp yüzümüze bakma v. s. . . O yüzden inadına UberCevap Yaz 3 Yayından Kaldır