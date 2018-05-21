Anbean Kamerada! Taksiciler, 4 Yolcunun Bulunduğu UBER'in Önünü Kesip Yumruklarla Saldırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksicilerin, içerisinde 3'ü kadın 4 yolcu bulunan UBER aracını çevirerek yumrukladı. Araçtan inen UBER sürücüsü ve 4 yolcusu ile taksiciler arasında yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

TAKSİCİLER, UBERİ ÇEVİRİP YUMRUKLAMAYA BAŞLADI

Olay, Sabiha Gökçen Havalimanı girişinde akşam saatlerinde meydana geldi. UBER sürücüsü Emrah K., uçaktan inen 3'ü kadın 4 yolcuyu aracına aldı. Kapıları kapatıp hareket edeceği sırada taksiciler, UBER aracını çevirerek yumruklamaya başladı

ARAYA GİREN POLİSLER TARAFLARI AYIRDI

Araçtan dışarı çıkan UBER sürücüsü ve 4 yolcu ile taksiciler arasında gerginlik yaşandı. Havalimanında güvenlik önlemi alan polis, araya girerek UBER sürücüsü ve 4 müşteriyi araca bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı.

SALDIRI ANI ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Taksicilerin yumruk atması sonucu UBER aracında hasar meydana geldiği iddia edildi. Yaşanan gerginlik anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, UBER aracının bir grup tarafından çevrildiği ve araçtan inen kişiler ile onlara doğru gelen kişiler arasında gerginlik yaşandığı görülüyor. Daha sonra polis ekiplerinin gelip araya girdiği görüntülere yansıyor.