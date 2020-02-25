Tuzluca'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
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Tuzluca'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

25.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:48
Tuzluca'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

'ın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.


İlçede uzun zamandan beri yağmayan kar saatlerinde etkili olmaya başladı. İlçe merkezi ve köylerde eğitime ara verilirken, ulaşımın aksamaması için ilçe belediyesine bağlı ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye bağlı emniyet birimleri de sürücüleri kurallara uyması ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardılar. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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