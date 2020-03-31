Tuzla'da dezenfekte ve denetimler devam ediyor
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Tuzla'da dezenfekte ve denetimler devam ediyor

Tuzla Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadeleyi ilçe genelindeki 17 mahallede aralıksız sürdürdüğünü duyurdu.

31.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:37
Tuzla'da dezenfekte ve denetimler devam ediyor

Tuzla Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadeleyi ilçe genelindeki 17 mahallede aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Çalışmaların temizlik, hijyen, denetim ve sosyal hayatı destekleme gibi birçok konuda aynı anda sürdürüldüğü, mücadele kapsamında oluşturulan çalışma ekibinin de gelişmeleri takip ederken yapılması gerekenleri de hızlıca uygulama planına almaya devam ettiği belirtildi. 

TEMİZLİK VE HİJYEN ÖNLEMLERİ                                                               

Tuzla Belediyesi, "Mücadelenin temizlik ve hijyen kısmını kamu alanlarında, sağlık merkezlerinde, toplu taşıma araçlarında, taksi, otobüs ve Marmaray duraklarında, eczanelerde, parklarda, ibadethanelerde, kamu hizmet araçlarında, yaya ve araç alt ve üst geçitlerinde, tüm cadde ve sokaklarda kesintisiz sürdürülen ilaçlama, dezenfekte, ilaçlı suyla ve ozonla yıkama çalışmaları oluşturuyor.Rutin bir şekilde ilçe geneline yayılarak devam eden çalışmalarda kamu alanları ile ortak kullanım alanları sık sık temizlenip dezenfekte ediliyor." bilgisini paylaştı. 

TUZLA BELEDİYESİ KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM ÇALIŞMALARINDA İNTERNET ARACILIĞIYLA KONUK OLUYOR

Öte yandan hayatın kesintisiz sürmesi amacıyla Tuzla Belediyesi tarafından yürütülen kültür, sanat ve eğitim gibi çalışmalar internet aracılığıyla evlere konuk oluyor. Gençlerin eğitimlerinden geri kalmaması için uzaktan eğitim çalışmaları, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ilçe sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için VEFA çalışmaları, evde kalarak mücadeleye destek veren vatandaşlar için tiyatrolar, müzik dinletileri ve söyleşiler gibi kültür sanat etkinliklerin kesintisiz sosyal hayat için devam ettiği de belirtildi.

TUZLALILAR BELEDİYEYE GİTMEDEN İŞLEMLERİNİ E-BELEDİYE ÜZERİNDEN YAPABİLİYOR

Tuzla Belediyesi, gelenekselleşmiş halk buluşmalarının kesintisiz sağlanması için gerçekleştirilen sosyal medya halk buluşması, belediye ve kamu işlemlerinin kesintisiz sağlanması için yürütülen e-belediye ve e-devlet hizmetleri, 7/24 hizmet veren iletişim merkezi, taleplerin ulaşmasını kolaylaştıran WhatsApp hattı ile de vatandaşların taleplerini ve işlemlerini anında gerçekleştirmeye devam ettiğine de vurgu yaptı. 

ZABITA EKİPLERİ HER TÜRLÜ DENETLEMEYİ YAPIYOR

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalardan birisi de alınan tedbirler kapsamında kapalı kalması gereken yerlerin denetimleri oldu. Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri alışveriş yerlerinden pazarlara kadar ürün ve fiyat kontrolleri ile kapalı kalması gereken yerlerin kontrolünü de yaptığı ifade edildi.

Öte yandan VEFA çalışma grubu ile 65 yaş üstü ilçe sakinlerinin gereksinimlerini karşılamaya da devam ettiğini duyuran Tuzla Belediyesi,"Şeffaflık ilkesi gereğince yürütülen kamuoyu bilgilendirme çalışmaları, koronavirüs'ten korunma ile ilgili eğitici görseller ve videolar gibi sosyal çalışmalar da desteklenmektedir. İlgili resmi kurumların açıklamaları, alınması gereken tedbirler ve mücadelede mevcut durum tüm mecralar ile Tuzlalılara duyurulmaya devam etmektedir.İlgili kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile koordineli şekilde ilçe genelinde yapılan tüm çalışmalar, oluşturulan kurul tarafından planlanmakta, uygulanmakta ve geri bildirimlerle takip ediyor" açıklamasını yaptı. Tuzla'da ilçe genelinde alınan tedbirlerle beraber sokak hayvanları da unutulmadığı, düzenli yürütülen mama ve su dağıtımının da  devam ettirilerek sokak hayvanlarına bakım süreci de aksattırılmadığı da duyuruldu. 

"TÜM TEBDİRLER ALINIYOR"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Toplum sağlığı ve çevre temizliği konularında yıllardır gösterdiğimiz hassasiyeti en üst seviyeye çıkardık" diyerek koronavirüs ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi. 

"BİZ SAHADA SİZİN İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Evde kalarak bize destek veren vatandaşlarımıza, siz yeter ki evde kalın, biz sahada sizin için çalışıyoruz" mesajını tekrarladı. Yazıcı, "Bizler Koronavirüs ile kesintisiz mücadelemizi sürdürüyoruz. En büyük güç kaynağımız vatandaşlarımızın çalışmalara gönülden destek vermesi ve 'Evde Kal' çağrısına uymasıdır." dedi ve ekledi: "Ayrıca evinde uzaktan eğitim gören çocuk ve gençlerimizden, VEFA çalışması ile tüm gereksinimleri karşılanan 65 yaş üstü büyüklerimize kadar tüm Tuzlalıların destek ve memnuniyet geribildirimleri bize ayrı bir ilham veriyor. Biz sahada yorulmadan ilçemizde girilmedik sokak bırakmamak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız sosyal medya, iletişim merkezi ve WhatsApp ihbar hattı ile taleplerini ulaştırabiliyor. Ayrıca geleneksel halk günlerini de sosyal medyaya taşıyıp şahsen gelen soru ve talepleri takip etmeye devam ediyoruz. Şehr-i emin olarak ortak akılla yönetilen bir Tuzla için tüm hemşerilerimiz ile çalıştık. Bugün ise bir doktor ve belediye başkanı olarak bir an evvel durumun normalleşmesi adına alınması gereken tüm tedbirleri eksiksiz alıp, yapılması gerekenleri harfiyen uygulamak için kaynaklarımızı seferber ettik"

Tuzla Belediyesi, çalışmalar kapsamında vatandaşlardan gelen her talebi hassasiyetle değerlendirmeye devam ettiklerini belirterek, vatandaşlara yönelik yaptığı "Talepleriniz için bizi arayın, siz evde kalın" çağrısını yineledi.


Kaynak: DHA

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