Tüyap "Eskişehir Endüstri Fuarı"Nın Açılışı Gerçekleştirildi
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Tüyap "Eskişehir Endüstri Fuarı"Nın Açılışı Gerçekleştirildi

Tüyap 'Eskişehir Endüstri Fuarı'Nın Açılışı Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir Valiliği tarafından desteklenen, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A. Ş., Eskişehir Ticaret Odası iş birliği, T. C.

Eskişehir Valiliği tarafından desteklenen, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A. Ş., Eskişehir Ticaret Odası iş birliği, T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve KOSGEB'in destekleriyle hazırlanan "Eskişehir Endüstri Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

ETO TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programına; Vali Erol Ayyıldız, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve fuarda yer alan firma temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından 9-12 Haziran 2021 tarihleri arasında sürecek olan fuarın açılış kurdelesini kesen Vali Ayyıldız, Savunma Sanayii Başkanı Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede ve beraberindeki protokol üyeleri fuar alanındaki stantları gezdi.

Eskişehir'in ilk "Ar-Ge, Sanayi ve Teknoloji Fuarı" olan Eskişehir Endüstri Fuarı, 9-12 Haziran 2021 tarihleri arasında "Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi"nde iki ayrı salonda toplam 12 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirilecek. Fuara 22 ülkeden 205 firma ve firma temsilciliği katılacak.

Kaynak: Habermetre

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