Tuşba Belediyesinden borç yapılandırması
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Tuşba Belediyesinden borç yapılandırması

27.11.2020 14:48 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:52
Tuşba Belediyesinden borç yapılandırması

Van'ın Tuşba Belediyesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun kapsamında borçları yapılandırdığını duyurdu.

Van'ın Tuşba Belediyesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun kapsamında borçları yapılandırdığını duyurdu.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamada, yapılandırma kapsamında vergi cezaları, usulsüzlük cezaları, vergi faizi gibi tüm borçların silinerek anapara üzerinden 18 aya kadar taksit olanağı tanındığı belirtildi. Açıklamada, "Tuşba Belediyesi sınırların içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın, 'Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 31 Ocak 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28 Şubat 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekiyor. 7256 sayılı Kanun kapsamında vatandaşlar, bu işlemler için internet vergi dairesini kullanabileceklerdir. Buraya giriş yapabilmek için üye olmaları ya da E-Devlet şifresine sahip olmaları gerekmektedir. Vatandaşlar, karşılarına çıkacak olan ekrandan işlemlerini gerçekleştireceklerdir" denildi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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