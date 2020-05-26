Turkuaza bürünen İstanbul boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul boğazı havadan görüntülendi İstanbul Boğazı'nın masmavi suları turkuaza büründü.
26.05.2020 15:27 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:31
Turkuaza bürünen İstanbul boğazı havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nın masmavi suları turkuaza büründü. Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.
Megakentte meydana gelen hava geçişleri İstanbul Boğazı'nda suyun renginin değişmesine neden oldu. Adeta çarşafı andıran boğazın masmavi suları turkuaza döndü. Görenleri kendine hayran bıraktıran boğazın turkuaz görüntüsü havadan çekildi.
Kaynak: İHA