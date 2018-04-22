Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye yeni yeni adım attığı bir turizm alanına giderek açılıyor, o da sağlık turizmidir. Türkiye sağlık alanında çok önemli atılımlar yaptı. Türkiye'nin bu alanda gücü, potansiyeli arttı." dedi.

Demircan, Gümüşhane Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret ederek, kentteki yatırımlara ve projelere ilişkin bilgi aldı.

Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağını belirten Demircan, millet için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Demircan, 23 Nisan'ın önemli bir adımın atıldığı tarih olduğuna işaret ederek, "Ülke bağımsızlık savaşı verirken daha o gün ülkenin nasıl yöneltileceğinin ilan edildiği gündür 23 Nisan. Millet egemenliği ile millet egemen olacak, milletin dediği olacak, istediği şekilde yöneltileceğinin ilanıdır. Aslında 23 Nisan'ı bu yönü ile de çok iyi değerlendirmek lazım. Tarihimizin en önemli kararlarından biridir." diye konuştu.

Gümüşhane'nin, Doğu Karadeniz'de önemli, tarihi kökleri olan bir il olduğunu ifade eden Demircan, bugün ve yarın için de önemi giderek artacağı il olduğunu belirtti.

Gümüşhane'nin 40 yıl önceki halini hatırladığını aktaran Bakan Demircan, şöyle devam etti:

"Şimdiki Gümüşhane'yi görüyorum ve müşahede ediyoruz ki çok şeyler değişti. Atatürk Üniversitesi'nde okurken yolumuzun yarısı buradan geçer, yarısı da Kelkit Vadisi'nden giderdi. O zamanlar Türkiye'nin gayri safi milli hasılası bin doların altındaydı. Şimdi 12 bin dolar düzeyindeki Türkiye'yi konuşuyoruz. İnşallah yarın 20 bin, 25 bin doların üzerindeki Türkiye'yi konuşacağız. O zaman konuşacağımız şeyler çok daha farklı olacak. Gümüşhane için konuşacağımız şeyler de farklı olacak. Gümüşhane'nin gelecek vizyonu içerisinde turizm, tarım ve madencilik önemli sektörler. Gümüşhane, adı üzerinde madencilik yapılmış önemli merkezlerimizden ve değerli madenlerin bulunduğu bir yer. Elbette ki Türkiye güçlendikçe, madenlerini işletme konusunda yeterli yol aldıkça Gümüşhane'nin önemi daha da artacaktır."

Türkiye'nin en önemli konularından birinin de tarım olduğunu kaydeden Demircan, "Türkiye elbette ki 2002 öncesinden çok daha iyi mesafeler aldı. Üretimde, 2002 öncesiyle kıyaslanamayacak şekilde mesafe aldık. Ancak Türkiye'nin nüfusu da tüketim modeli de artıyor. Dolayısıyla hayvancılık açısından Türkiye'nin çok ciddi adımlar atması lazım. Böyle bir potansiyele sahip illerimizden biri de Gümüşhane'dir. Gümüşhane'nin, hayvancılık konusunda önümüzdeki dönemde de bu güne kadar olduğu gibi daha fazla destekleneceğini biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Pratisyen hekim açığımız kapanıyor"

Demircan, turizmin, Türkiye'nin önem verdiği sektörlerden biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Buralar, bu bölgeler turizme açılıyor, daha da gelişecek ancak ben bir turizm alanından bahsedeceğim. Türkiye yeni yeni adım attığı bir turizm alanına giderek açılıyor, o da sağlık turizmidir. Türkiye sağlık alanında çok önemli atılımlar yaptı. Türkiye'nin bu alanda gücü, potansiyeli arttı. Altyapısını yeniledi, sağlıkta insan gücü de giderek artıyor. Uzman sayısı artıyor ve artacak. Pratisyen hekim açığımız kapanıyor. Yaptığımız projeksiyonlarda şunu gördük, 2023 itibariyle Türkiye'nin pratisyen hekim açığı doluyor ve 2024'ten itibaren pratisyen hekimler için mecburi hizmeti kaldıracağız. Uzman hekimler için de 2030'a doğru belki o da kalkacak."

Türkiye'de tıp fakültelerinin öğrenci yetiştirme kapasitesinin, Türkiye'nin ihtiyacının üzerine çıktığını belirten Demircan, "Bunu biz yurt dışına açıyoruz ve yabancı öğrenciler gelip eğitim alıyorlar. Bu bizim için de büyük bir prestijdir. Burada doktor olup ülkesine dönecek insanlar bizim gönüllü elçilerimizdir. Hocalarıyla burada irtibatı devam edecektir. Şu anda sağlık turizmi ile ilgili yasamız Meclise gelmiştir. Önemli bir yasa hazırlığı yapılmıştır. İnşallah seçimden önce onu da Meclisten geçiririz." dedi.

"Son şekli verildikten sonra hastanemizle ilgili gerekli adımları atacağız"

Gümüşhane'nin coğrafi olarak zor bir yerde bulunduğunu, düz alan bulmanın kolay olmadığını vurgulayarak, kentte yeni bir hastane yaptıklarını anımsatan Demircan, "Bununla ilgili medyada çıkan haberler var. Hastanede teknik bir sorun var mı, yok mu? Bu teknik konudur. Son şekli verildikten sonra hastanemizle ilgili gerekli adımları atacağız." diye konuştu.

Demircan, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, bu tür sorunların üstesinden gelecek teknik donanımı ve imkanı bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"2002 yılında nitelikli yatak sayımız Türkiye'de 18 bindi. Şu anda Türkiye'de nitelikli yatak sayımız 129 bindir. Türkiye'de 2002'de genel yatak sayımız 160 binlerdeyken şu anda 230 binlere çıktı. Aslında son 15 yıl içerisinde 130 bin yeni yatak yaptık. Eski yatakları kaldırdığımız için standart olarak eski sayının üzerine çıktık. Eskiden 10 bin nüfusa yatak sayımız 25'in altında iken şimdi 10 bin nüfusa yatak sayımız 35 ve nitelikli yatak sayımız ise yüzde 60'ların üzerindedir. Bunu yüzde 100'e doğru tırmandırmak istiyoruz ki Türkiye sağlıkta hak ettiği yere gelecek."

"Sisteminiz fonksiyonel değilse kalkınmanız yavaşlar, hız kaybeder"

Gümüşhane ziyaretinin seçim öncesine denk geldiğine işaret eden Demircan, şu görüşlerini paylaştı:

"Hükümetimiz Türkiye'de istikrarı tesis etmiştir. Bütün bu kalkınmaların altında yatan en önemli zeminden biri istikrar, diğeri de sistemdir. Sisteminiz fonksiyonel değilse kalkınmanız yavaşlar, hız kaybeder. Türkiye'de parlamenter sistemle bugüne kadar bunlar yapılabildi. Bu sistemin hızı bu kadar. 15 yıldır bu sistemden çok daha fazlasını da yapabilirdik sistem başkanlık sistemine dönüşseydi. Sonunda milletimizin talebini yerine getirebilmek için 2017 yılı Nisan ayında bu parlamenter sistemi bırakalım, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçelim. Milletimiz 'evet' dedi. Biz de onun fiili uygulamasına 24 Haziran'dan sonra geçeceğiz ve hep birlikte Türkiye'nin çok daha hızlı kalkınacağına ve güçleneceğine şahit olacağız."

Demircan, Gümüşhane'de anjiyo ünitesi kurulmasına ilişkin gelişmeleri Vali Memiş'in takip ettiğini aktararak, "Ankara'ya gidişte bunun etüdünü tamamlayalım. Burası bir il merkezidir. Böyle bir ünitenin olması gerekir. Ulaşımı zor olan yerler dikkate alınarak inşallah anjiyo ünitemizi buraya açacağız. Sağlık Bakanından da bu sözü aldınız." dedi.

Vali Memiş, ziyaret anısına Bakan Demircan'a ibrik hediye etti.

Ziyarette, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş ile Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de yer aldı.