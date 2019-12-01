01.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:15

2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak final yarışları, Kahramanmaraş'ta sona erdi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen yarışlar, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi.

Ana sponsorluğunu üstlenen ALPEDO'nun ismini taşıyan özel seyirci etabında son düzlük geçilerek, "2019 Türkiye Off-Road Şampiyonu" unvanı sahibini buldu.

Yarışlara Türkiye'nin farklı kentlerinden 44 araçla 4'ü kadın 88 sporcu katıldı.

Bir İtalyan ekibinin de yer aldığı yarışlarda sporcular, kıyasıya mücadele etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışlar sırasında devrilen ve arızalanan bazı araçlar, görevlilerin yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Şampiyona sonunda genel klasmanda, Kenan Özsoy-Harun Değnek ikilisi birinci olurken, ikinciliği İlayda Hancı-Batuhan Korkut çifti, üçüncülüğü ise Ergün Çirkin-Bekir Sami Başkan elde etti.

Dereceye girenlere ödülleri Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Kaynak: AA