Türkiye'nin İlk Hareketli Teaser Afişi

ÖTEKİ TARAF; ASLA OLMAK İSTEMEYECEĞİNİZ BİR YER!

Gerilim ve dram türündeki film, asla olmak istemeyeceğiniz bir yerden seyirciye yoğun duygular eşliğinde gerilim dolu bir hikaye izletecek…

Türk sinemasına yeni bir içerik vaadeden filmin uyarlaması ve yönetmenliği Özcan Deniz'e ait.

Hikayesi, kurgusu ve film boyunca düşmeyen tansiyonu ile "ÖTEKİ TARAF" 8 Aralık 2017'de seyirciyle buluşacak…