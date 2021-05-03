Türkiye'nin ikinci jeoparkı Kapadokya'da oluşturulacak
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Türkiye'nin ikinci jeoparkı Kapadokya'da oluşturulacak

Türkiye'nin ikinci jeoparkı Kapadokya'da oluşturulacak
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Valiliği, uluslararası tanınırlığının yanı sıra kentin marka değerini artırmak amacıyla Kapadokya'da jeopark oluşturulması için çalışma yürütüyor.

Nevşehir Valiliği, uluslararası tanınırlığının yanı sıra kentin marka değerini artırmak amacıyla Kapadokya'da jeopark oluşturulması için çalışma yürütüyor.

Vali İnci Sezer Becel, AA muhabirine, turizm, manzara ve peyzaj açısından öneme sahip jeomorfolojik değerlerin sürdürülebilir kalkınma alanı olarak tanımlandığını, bölgede oluşturulacak jeoparkın dünya çapında dikkat çekeceğine inandıklarını söyledi.

Türkiye'nin UNESCO etiketli ilk ve tek jeoparkı Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndan bilimsel ve teknik destek alınarak geçen yıl çalışmalara başlanıldığını anlatan Becel, "Kapadokya'nın sahip olduğu muhteşem doğal güzelliklerin jeopark ile taçlanması gerektiği düşüncesiyle bir çalışma başlattık. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz'un da görüşlerini alarak harekete geçtik. Kapadokya'nın, Türkiye'deki ikinci jeopark olması amacıyla çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Jeopark müzesi de kurulacak

Becel, jeopark çalışmasının bölgenin marka değerini yükselteceğini belirterek, şunları kaydetti:

"1985 yılında Göreme Milli Parkı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmıştı. Onun dışında bölgede uluslararası tescilli bir alan yok. Jeoparkla bölgemizin büyük kısmının uluslararası tescilini sağlamayı hedefliyoruz. Jeolojik oluşumlar buna müsait. Çalışmayı ayrıca Nevşehir'de açılacak, jeopark müzesiyle taçlandırmak istiyoruz. Sahada çalışmalar yapılıyor. Acıgöl, Derinkuyu ve Kozaklı ilçelerine kadar bu kapsamda değerlendirilecek zengin bir yapıya sahibiz. UNESCO'ya mektubumuz gönderdik. Veriler ve dosyalarımız hazırlanıyor. Uzun ve meşakkatli bir süreç yürütülüyor. Eylül ayında da dosyalar UNESCO'ya gönderilecek. Nevşehir'de katma değer üreten tüm sektör paydaşları yeni bir markanın ilimize kazandırılması konusunda istekli."

TURSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Üyesi İsmail Sucu da jeopark oluşturulmasının bölge turizmi açısından önemli bir girişim olduğunu dile getirdi.

Kapadokya'da jeopark kurulmasının doğal değerlerin korunup gelecek kuşaklara aktarılmasına ve turizmin gelişmesini katkı sağlayacağına işaret eden Sucu, "Gelişen turizmle bölgemizdeki konaklama süresi uzayacaktır. Bölgeye ekonomik seviyesi daha yüksek turistlerin gelmesine imkan sağlayacaktır. Jeopark, turizmin sosyoekonomik ve kültürel kalkınması için çok önemli." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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