Türkiye'nin antikası İstanbul'da görücüye çıktı

18.10.2019 15:19

Türkiye'nin dört bir yanından seçilerek getirilen antika eserler, bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen 'Beyoğlu Antika Festivali'nde meraklılarının beğenisine sunuldu.



Beyoğlu'nda bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Beyoğlu Antika Festivali"nin Taksim Meydanı'nda açılışı gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir tarafından seçilerek getirilen antika eserlerin yer aldığı festivalin açılışına AK Parti Grup Başkan Vekili Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Yalçın Akdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlk günden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde halılar, antik süs eşyaları, çerçeveli yağlı boya tabloları ve varaklara kadar binlerce ürün vatandaşların beğenisine sunuldu. Açılışta Başkan Yıldız davetlilerle birlikte stantları tek tek gezerek antika eşyaları inceledi. Vatandaşlar ise eski model arabalarla fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.



"Antikanın geçmişten geleceğe aktarılan bir hikayesi var"



Açılışta yaptığı konuşmada bugünün çok anlamlı bir gün olduğunu ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Dün Barış Pınarı Harekatı'nın önemli bir aşamasında Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesinin dünya tarafından kabul edilmesi bizim için anlamlı. Bir taraftan hayat devam ediyor. Hayatın geçmişte yaşanmışlarını bugüne aktaran Antika Festivali'mizin açılışını yapıyoruz. Bu anlamda antikacı arkadaşlarımız çok ciddi bir gayretle bize destek oldular. Beyoğlu Belediyesi olarak hep birlikte İstanbul'un, dünyanın göz bebeği olan Taksim Meydanı'nda bu Antika Festivali'ni açabilmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Antikanın geçmişten geleceğe aktarılan bir hikayesi vardır. İnsanın ve eşyanın hikayesini anlatıyor. Biz de bu eşyaları bütün İstanbulluların hatta yerli ve yabancı bütün misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz" dedi.



"Çok güzel bir ortam, insanlar antikayla buluşuyor"



Festivale her sene katıldığını söyleyen antikacı Mesut Can, "Buraya her sene katılıyoruz. Çok güzel bir ortam, insanlar antikayla buluşuyor. Burada yeni şeyler görüyorlar. Akşamları da burada güzel etkinlikler oluyor. Bizim işimiz genelde Osmanlı parçaları, gümüş objeler, bardak, çanak, çömlek, tütün kutuları gibi işler yapıyoruz. En pahalı olan ürünümüz Mineli Rus işi kemerimiz var. Tamamen el yapımı ve üzerinde beş çeşit renk vardır. Eski bir kemer fiyatı da 8 bin 500 liraya satılacak" ifadelerinde bulundu.



Antika eşya meraklılarının buluştuğu festival 2 Kasım'a kadar devam edecek. Festival kapsamında ayrıca söyleşiler, müzik dinletileri yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA