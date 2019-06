Samsun Valisi Osman Kaymak, "Şüphesiz kenevir, çok farklı bir alan, tarımın ötesinde her alanda Türkiye'yi büyük gelişmişlik düzeyini çıkaracak, istihdama büyük katkı sağlayacak ihracatı artıracak, Türkiye'nin gücüne güç katacak bir ürün." dedi.

Kaymak, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) toplantı salonunda düzenlenen "Türkiye Kenevir Sektörü Birinci Buluşması"nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 100 yıl önce başlattığı Milli Mücadele'nin halen sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin güçlü ve kalkınmış bir ülke olması için ekonominin güçlü olması gerektiğine işaret eden Kaymak, "Tüm dünyaya karşı saygın bir ülke olmak istiyorsak ekonomik yönden çok güçlü olmak zorundasınız. Kişi başı gelirlerimizin dünyadaki kalkınmış devletlerden geri kalmaması lazım. Bu bakımdan ekonomik anlamda yapılan her çalışma, ülkenin milli mücadele anlamındaki gücüne güç katacaktır." dedi.

Kaymak, kenevir konusunun Türkiye için önem taşıdığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın buna ön ayak olması, daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) bağlı Kenevir Araştırma Enstitüsü kurmamız bizim için büyük şans. Her şey planlı şekilde, adım adım gidiyor. Samsun bir tarım kenti. Ovalarıyla Türkiye'nin önemli gıda deposu. Şüphesiz kenevir, çok farklı bir alan, tarımın ötesinde her alanda Türkiye'yi büyük gelişmişlik düzeyini çıkaracak, istihdama büyük katkı sağlayacak, ihracatı artıracak, Türkiye'nin gücüne güç katacak bir ürün. Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, dünyayı kendimize rakip görerek, onlarla rekabet edecek şekilde endüstri ve sanayi kurmak durumundayız."

Samsun'da kenevir üretiminin 2013 yılında 19 dekara kadar düştüğünü ancak Vezirköprü'de yapılan çalışmalarla tohumunun kaybolmasının önlendiğini dile getiren Kaymak, "Tohumu üreteceğiz. Şu an bin dekara kadar üretim yapılıyor. Önümüzdeki yıllarda 10 bin dekarlara kadar çıkacaktır. Üretim yapmak kolay. Keneviri işleyecek tesisleri Türkiye'de kurmamız gerekiyor. Bu işin merkezi, Evliya Çelebi'nin de bahsettiği gibi Samsun olmalı. Samsun'da bunun için uygun araziler, anlayış ve birikim var." diye konuştu.

"Birçok ülke kenevir tarımını artırmak için düzenlemeler yapıyor"

OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Selim Aytaç da Anadolu'nun öz bitkilerinden kenevirin geçmişte olduğu gibi gelecekte de birçok alanda kullanılacağını vurguladı.

Kenevirden Türkiye'de gerektiği kadar yararlanılamadığının altını çizen Aytaç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'de kenevir ekim alanı 2013 yılına kadar azalma göstermiştir. Bu yıldan sonra kenevirinin yeni nesil kullanım alanlarının tekrar gündeme gelmesiyle hem dünyada hem de ülkemizde kenevir ekim alanlarında artış görülmeye başlamıştır. Birçok ülke kenevir tarımını artırmak ve sanayisini geliştirmek için kanunlarında düzenlemeler ve değişikliklere gitmiştir."

Kenevirin yeni nesil kullanım alanının daha çok ilaç sektörü olduğuna dikkati çeken Aytaç, şunları söyledi:

"Kanada, İsrail, Çin, ilaç sektöründe dünyada önder ülkelerdir. Bu ülkelerde çeşitlerin geliştirilmesiyle ilgili yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Diğer bir kullanım alanı inşaat sektörüdür. Tuğla, yalıtım malzemesi, ahşap dekorasyon ve benzeri araçlarda çevre dostu sağlıklı bina yapımında Avustralya ve Fransa başı çekmektedir. Bu ülkelerde kenevirin özellikle inşaat alanında kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Üçüncü nesil kullanım alanı ise biyoplastiktir. Yaşadığımız alanlarda uzun süre doğaya karışmayan atık malzeme yüzünden dünyanın geldiği durum ortadadır. Doğala ve doğaya dönüş adı altında başlatılan projelerde birçok ülke, biyoplastik ürünlerin kullanımının sonlandırılması için tarih bile belirlemiştir. Bunların dışında tekstil, enerji ve yem gibi sektörlerde kenevir dikkatleri üzerine çekmiştir."

Aytaç, Samsun'un Türkiye genelinde kenevir üretici il olarak öne çıktığını, 2019 yılında ekilen kenevirin oransal değerinin yüzde 60 olduğunu kaydetti.

Programda MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Soner Meşe de kenevir konusunda sunum gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından sektör temsilcileri ve akademisyenler, masa görüşmeleri yaptı.

Programa Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Kibar Ak, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA