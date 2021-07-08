Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'deki muhalefetle ilgili tasarının kabul edilmesine tepki
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Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'deki muhalefetle ilgili tasarının kabul edilmesine tepki

Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'deki muhalefetle ilgili tasarının kabul edilmesine tepki
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen "HDP özelinde Türkiye'deki muhalefete baskı" başlıklı kararın, AP'nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneği olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen "HDP özelinde Türkiye'deki muhalefete baskı" başlıklı kararın, AP'nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneği olduğunu bildirdi.

Bakanlık, AP Genel Kurulu'nda kabul edilen "Repression of the opposition in Turkey, specifically HDP" başlıklı karar hakkında bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda bugün (8 Temmuz) kabul edilen Türkiye'ye ilişkin karar, AP'nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneğidir." ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği (AB) içinde, terörizmi kınamamak, parti kapatma nedenlerinden biri olarak kabul edilirken, Türkiye'de milletvekillerinin terörle ilişkisi olduğuna dair ciddi iddialar bulunan bir siyasi parti hakkında başlatılmış hukuki sürecin, peşin hükümle karşılandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sürekli yargı bağımsızlığından bahsedenlerin, başka ülkelerin yargı süreçleri hakkında ültimatom vermeye kalkmaları, sadece haddini aşmak değil tam bir ikiyüzlülüktür. Terör örgütleri üyelerini Parlamento'daki odalarında ve koridorlarında ağırlayanların, böyle bir çifte standardı benimsemeleri ve bu kararı kabul etmeleri şaşırtıcı değildir."

AP'nin aldığı bu kararın da diğerleri gibi, Türkiye-AB ilişkilerini çıkmaza sokmak isteyen çevrelere hizmet etmek dışında, AP'ye ve Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine bir şey katmayacağı vurgulanan açıklamada, "Üzerine inşa edildiği değerleri ideolojilere kurban eden AP'nin bu tür kararlar nedeniyle itibarını yitirdiğini de hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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