Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 135 bin 322'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 135 bin 322'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 169 bin 218 ve can kaybının 4 bin 669 olduğunu, 1922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 135 bin 322'ye ulaştığını bildirdi.

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 135 bin 322'ye yükseldi
06.06.2020 21:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:23

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 169 bin 218 ve can kaybının 4 bin 669 olduğunu, 1922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 135 bin 322'ye ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 846 test yapıldı, 878 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1922 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 303 bin 258, vaka sayısı 169 bin 218, vefat sayısı 4 bin 669 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 591, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 264, iyileşen hasta sayısı 135 bin 322 oldu.

"Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından son verilere ilişkin, "Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bine yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde Kovid-19 sebebiyle dün yatan hasta sayısı 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit...
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü Haber
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin Haber
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini...
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor Haber
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, kullanılmayan araziye 65 oyuk açtırarak 'Köpek Köyü' kurdu
Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, kullanılmayan araziye 65 oyuk açtırarak 'Köpek Köyü' kurdu
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Hülya Avşar Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk
Spor Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Anne Pütürge Malatya
Şu an buradasınız: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 135 bin 322'ye yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 21:26:07. #1.14#
title