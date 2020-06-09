Türkiye'de ilk kez bir hastanede ücretsiz vale hizmeti başladı
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Türkiye'de ilk kez bir hastanede ücretsiz vale hizmeti başladı

Türkiye'de ilk kez bir hastanede ücretsiz vale hizmeti başladı Erzurum Şehir Hastanesine Acile gelen hastalar araba park etmekle uğraşmıyor Erzurum Şehir Hastanesinde Türkiye'de ilk kez örneğine rastlanan ücretsiz vale hizmeti başlatıldı.

09.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:50

Türkiye'de ilk kez bir hastanede ücretsiz vale hizmeti başladı

Erzurum Şehir Hastanesine Acile gelen hastalar araba park etmekle uğraşmıyor

ERZURUM - Erzurum Şehir Hastanesinde Türkiye'de ilk kez örneğine rastlanan ücretsiz vale hizmeti başlatıldı. Hastanenin acil bölümüne gelen hastalar ve yakınları araçlarına park yeri aramadan tedavi görüyor.

Geçtiğimi ay hizmete açılan 400 bin metrekare kapalı alana sahip, bin 500 yatağı, 270 yoğun bakım odası, 310 poliklinik ve 40 ameliyathanesiyle başta korona virüs olmak üzere her türlü salgınla mücadelede yeterli kapasitesiyle dikkat çeken Erzurum Şehir Hastanesi yenilikleriyle de görenleri kendine hayran bırakıyor.

Vatandaşların hastane içerisinde bloklar arası geçişte 600 metre olan mesafelerde yürümemeleri için 3 adet özel golf aracı sürekli olarak hastane içerisinde ring yapıyor. 55 kişiden oluşan "bana sor" ekipleri ise hastaneye gelen hastalara yardımcı olmakla görevi. Hastanenin acil bölümünde ise Türkiye'de ilk kez örneğine rastlanan ücretsiz vale hizmeti bulunuyor. Acil bölümüne gelen hastalar arabalarına park yeri aramadan hastaneye giriş yapıyor.

Şehir Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Fatih Turan, Türkiye'de ilk kez ücretsiz vale hizmetini başlattıklarını ifade ederek, "Alanımızın geniş olması sebebiyle vatandaşlarımızın bloklar arası geçişlerinde ring araçları kullanıyoruz. Ayrıca 55 hasta yönlendirme arkadaşımız bütün hastalarımızın sorularına cevap veriyor. Acil servisimizde ise ücretsiz vale hizmeti başlattık. Acile gelen hastalarımız ve yakınlarına kolaylık sağlamayı hedefledik. Vale arkadaşlarımız hastalarla ilgilenmesi için hasta yakınlarına yardımcı oluyor. Bu vale hizmetimiz Türkiye'de ilk kez yapıldı" dedi.

Türkiye'de ilk kez bir hastanede ücretsiz vale hizmeti başladı

Kaynak: İHA

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