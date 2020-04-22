Türkiye'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 376'ya yükseldi Türkiye'de 22 Nisan tarihi itibariyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 376'ya çıktı

Türkiye'de Covid-19 salgınında son 24 saatte 117 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 83 eni vaka tespit edildi. Böylece toplam can kaybı 2 bin 376'ya çıkarken, toplam vaka sayısı 98 bin 674 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre 22 Nisan tarihi itibariyle 117 kişi hayatını kaybederken bin 559 hasta iyileşti. Euronews.com'da Görüntüle