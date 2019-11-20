20.11.2019 20:13 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:15

- Türkiye'de 40 yaş üstü her 5 kişiden biri KOAH hastası

SAMSUN - Göğüs Cerrahı Prof. Dr. Ahmet Başoğlu, Türkiye'de 40 yaş üstü her 5 kişiden birinin KOAH hastası olduğunu belirterek, "Oysa 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir. Bu durumda, ülkemizde bulunan 3-5 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece 300-500 bini kendisinde hastalık olduğunu bilmektedir" dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs ÜniversitesiGöğüs Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Başoğlu, "20 Kasım Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Günü" ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türk Toraks Derneği olarak hedeflerinin KOAH'ın ve ilişkili risk faktörlerinin her yıl daha fazla kişi tarafından bilinirliğinin artırılması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Başoğlu, "Dünyada 384 milyon KOAH hastası var ve her yıl yaklaşık 3 milyon kişi KOAH nedeniyle yaşamını kaybediyor. Dünyadaki ölüm nedenleri içinde 3. sırada KOAH var. 20 Kasım'da Dünya KOAH Günü'nde, Toraks Derneği olarak ülkemizin dört bir yanında hasta eğitimleri, solunum fonksiyon testi ölçümleri, bilimsel toplantılar ve KOAH'ı tanımanın, farkındalığın önemine dikkat çekecek çeşitli etkinlikler düzenliyoruz" diye konuştu.

"Toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır"

KOAH ilgili bilgi veren Başoğlu, "KOAH nefes yollarında mikrobik olmayan iltihaplanmaya bağlı oluşan, kronik bronşit ve hava keseciklerinin harabiyetine ne neden olan ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. KOAH, tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına karşın, kamuoyu tarafından yeterince bilinmeyen bir hastalıktır. KOAH'ın görülme sıklığı 40 yaş üstü yetişkinlerde yüzde 15-20'dir. Bir diğer deyişle toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. Oysa 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir. Bu durumda, ülkemizde bulunan 3-5 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece 300-500 bini kendisinde hastalık olduğunu bilmektedir" şeklinde konuştu.

Nefes ölçüm testi

KOAH'ın tanısı, basit ve ağrısız bir test olan "nefes ölçüm testi" ile kolayca konabildiğini ifade eden Başoğlu, "KOAH'ın erken tanısı, hastalığa bağlı sakatlık ve ölüm oranlarını azaltacaktır. Bu nedenle, 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan veya meslek icabı ya da çevresel ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları hekimi tarafından görülüp 'nefes ölçüm testini' yaptırması gerekir" ifadelerini kullandı.

KOAH'ın ilerleyici bir hastalık olmasına karşı önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Başoğlu şunları söyledi:

"KOAH'lı bir hastanın yapması gereken ilk iş sigarayı bırakmak amacıyla hekime başvurmasıdır. Sigara bağımlılığı tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bunun dışında, diğer zararlı toz ve dumandan uzak durulması, grip ve zatürre aşılarının yapılması ve nefes yoluyla alınan ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivitenin önerilmesi ve uygulanmasının sağlanması; hem hastalık gelişimi hem hastalığın ilerlemesi ve kötü sonuçlarının önlenmesinde önemli bir adımdır. Yeterli bir fiziksel aktivite için ağır egzersizlere gerek yoktur, haftanın çoğu günleri yapılan orta yoğunluktaki fiziksel aktivite yeterlidir. Herkesin yapabileceği bir aktivite olan yürüyüş, düzenli fiziksel aktivitenin sağladığı hemen tüm yararları sağlayabilmektedir.

Kaynak: İHA