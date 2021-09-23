Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı - Haberler
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'tan "TC-TRK" uçağı ile İstanbul'a gitti.

İSTANBUL (AA) - NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'tan "TC-TRK" uçağı ile İstanbul'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da İstanbul'a gitti.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (1)
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Haber: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı - Haberler
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