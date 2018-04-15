Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla düzenlenecek Çin tanıtım etkinlikleri ve turizm fuarı, 16-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye, bu yıl yaklaşık yüzde 100 artışla 500 bine yakın Çinli turisti ağırlamaya hazırlanıyor. Rezervasyon artışlarıyla turizmde eski ivmesini yeniden yakalayan Türkiye'nin geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 50 artışla ağırladığı 250 bine yakın Çinli turist rakamının bu yıl yüzde 100 artışla 500 bine ulaşması bekleniyor. Türkiye'nin sosyal medyadaki uluslararası tanıtım ağı Home Turkey'in web sitesi arama istatistiklerinde Çinlilerin bu yıl ilk üçe yükselmesi tatil rotalarındaki eğilime de işaret ederek, turizmcilerin beklentilerini teyit ediyor.

Türkiye'nin tanınmış yazarları, gazetecileri, sanatçı, fotoğrafçı, blogger ve tur operatörlerinin yıl boyunca Çin'de tanıtım yapacağı '2018 Çin'de Türkiye Yılı' etkinlikleri Anadolu Ateşi Troya gösterileriyle başlayacak ve kutlamalara Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş start verecek. Çinli turistin seyahat tercihlerine yön veren tur operatörleriyle Pekin'de bir araya gelecek olan Bakan Kurtulmuş, dünya turizm endüstrisinin en önemli buluşmalarından 14. Uluslararası Çin Turizm ve Gezi Fuarı'nda (COTTM) Türkiye ulusal standının açılışını yapacak. Kurtulmuş'un 16 Nisan'da açılışını yapacağı Türkiye standında Çin'in önde gelen tur operatörleri ağırlanacak. Dünya turizm endüstrisinin profesyonellerini başkent Pekin'de bir araya getirecek olan büyük buluşmadaki Türkiye standında turizm sektöründen temsilciler de yer alacak. Fuar alanına kurulacak LED ekranlarda Türkiye'nin çeşitli görsellerle tanıtılacağı 14. Uluslararası Çin Turizm ve Gezi Fuarı'nda oluşturulacak özel Troya köşesi ile 2018 Troya Yılı tanıtımı da yapılacak. Hat sanatçısı Kadir Sakoğlu ile ebru sanatçısı Yrd. Doç. Dr. Ömer Sabuncu da, Türkiye standında geleneksel el sanatlarımızdan örnekler sergileyecek.

2018 Çin'de Türkiye Yılı tanıtım etkinliklerinin meşalesini ise dünyaca tanınmış dans grubu Anadolu Ateşi Troya yakacak. Başkent Pekin'in Tianqiao Gösteri Merkezi'nde 17 Nisan'da 800 Çinli ile buluşacak olan 60 dansçı, 20 Nisan'da Şahgay'ın bin 115 seyirci kapasiteli Daning Tiyatrosu'nda sahne alacak. Anadolu Ateşi'nin Pekin'de sergileyeceği gösteri öncesinde 2018 Çin'de Türkiye Yılı logo tanıtımı ile basın açıklaması ve bir de resepsiyon düzenlenecek. Anadolu'nun zengin kültürünü, dansın büyüsünü görsel bir şölenle sahnelere taşıyarak dünya ölçeğinde gösterilere imza atan Anadolu Ateşi, Çin Halk Parlamento binasında sahne alan ilk dans topluluğu unvanına da sahip.

Türk mutfağının dünyaca ünlü şefi Deniz Ahmet Köse ile ekibi Meltem Beker ve Bilgen Sağlam geleneksel Türk lezzetlerini Çin'e taşıyacak. - ANKARA