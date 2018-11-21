Potanın Perileri, Belarus'a Mağlup Olmasına Rağmen Grubunu Lider Tamamladı!

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu son maçında Türkiye, Belarus'a 60-56 yenildi. Mücadeleye hızlı başlayan taraf Türkiye oldu. Periyot sonuna doğru oyunu dengeleyen Belarus eşitliği yakaladı ve ilk periyot 17-17 beraberlikle sonuçlandı. Çekişmeli geçen ikinci periyotta Olcay Çakır'ın etkili oyununa, Belarus Snytsina ile cevap verdi. Soyunma odasına Türkiye, 35-32'lik üstünlükle gitti.

LETONYA VE SIRBİSTAN ORTAKLAŞA DÜZENLEYECEK

Karşılaşmanın ikinci yarısına Belarus etkili başladı. Ardı ardında sayılar bulan konuk ekip periyotu 45-41 üstünlükle tamamladı. Son periyotta ise çekişmenin geçtiği karşılaşmayı Belarus 60-56 kazandı. Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonasının elemelerinde 32 takım 4'erli olarak 8 grupta mücadele edecek. Elemelerde grup birincilerinin yanı sıra, grup ikincilerinden en iyi 6 takım da finallere gitmeye hak kazanacak.