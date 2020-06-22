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Turkcell'in BiP Acil Yardım Butonu'na bluetooth desteği geldi

Turkcell BiP'in Acil Durum Butonu'nda yer alan "Yardım İste" özelliği, artık ihtiyaç halinde bluetooth teknolojisi üzerinden de çalışarak acil durumlarda hayat kurtaracak.

Turkcell'in BiP Acil Yardım Butonu'na bluetooth desteği geldi
22.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:59

Turkcell BiP'in Acil Durum Butonu'nda yer alan "Yardım İste" özelliği, artık ihtiyaç halinde bluetooth teknolojisi üzerinden de çalışarak acil durumlarda hayat kurtaracak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve tüm operatör kullanıcıları tarafından ücretsiz kullanılabilen BiP Acil Durum Butonu'na bluetooth desteği geldi.

Acil Durum Butonu içerisinde yer alan "Yardım İste" özelliğiyle kullanıcılar, ihtiyaç durumunda bluetooth bağlantısı üzerinden etraflarında bulunan kişiler ile iletişime geçerek yardım isteyebilecek.

"Yardım İste" özelliğini kullanmak için bluetooth'u açmak yeterli olurken, bu sayede kullanıcılar, acil durumlarda, 300 metreye kadarki alanda çevrelerinde olan kişilerin BiP uygulamalarına sesli ya da yazılı acil durum çağrısı gönderebilecek.

Kullanıcıların, "Yardım İste" özelliği sayesinde telefonlarından "Yüksek Ses" çıkartarak yakınlarındaki kişilerin dikkatini çekmeleri de mümkün olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, acil durum ve doğal afet zamanlarında iletişimin son derece hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kullanıcıların, yüksek teknoloji ile gündelik hayatlarında farklı ihtiyaçlarını karşılayarak her durumda onların hayatını kolaylaştıracak çözümler sunma hedefinde olduklarını belirten Tansuğ, şunları kaydetti:

"Türkiye bir deprem ülkesi. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için her zaman önceliğimiz. Bu sebeple her geçen gün teknolojimizi geliştiriyor; yeni ürün ve servislerimizle onların hayatlarının bir parçası olmak için çalışıyoruz. BiP kullanıcılarının afet durumlarında sevdikleriyle iletişimde kalabilmeleri ve internet üzerinden iletişim kurmaları için BiP Acil Durum özelliğini sunmuştuk.

BiP Acil Durum Butonu 'Yardım İste' özelliğimiz ise şimdi de bluetooth bağlantısı üzerinden kullanıcılarına etrafındaki kişilerden sesli ve yazılı olarak yardım isteyebilme imkanı tanıyor. Bu özellik ile acil ve doğal afet durumlarında daha fazla vatandaşımızın güvende kalmasını sağlamayı amaçlıyoruz."

BiP ile acil durumda ulaşılacak kişi sayısı 2 milyona ulaştı

Türk mühendislerinin deprem ve diğer doğal afetler ile acil durumlarda hızlı, kolay ve kesintisiz iletişim imkanı sunmak için geliştirdiği "Acil Durum Butonu", tüm operatör kullanıcılarının daha önce belirlemiş olduğu yakınlarına tek tuşla güvende ya da acil yardıma muhtaç olduklarını konumlarıyla birlikte hem BiP hem de SMS ile iletmelerini sağlıyor.

Aralık 2019'dan bu yana BiP Acil Durum Butonu ile "Acil Durumda Ulaşılacak Kişi" sayısı 2 milyona ulaştı.

Kullanıcılar Acil Durum Butonu ile ayrıca 112 Acil Servis, 155 Polis ve 184 SABİM'e de direkt erişebiliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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