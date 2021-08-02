Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki yangınlar için dünyaya seslendi
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Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki yangınlar için dünyaya seslendi

Haberler.com - Haberler | Spor

Ülkemizde devam eden orman yangınları üzerine dün başlatılan 'Help Turkey' etiketinde spor dünyasının önemli isimleri de çağrıda bulundu. Burak, Falcao, Alex, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan gibi geniş kitlesi olan futbolcular bu etiket altında paylaşım yaptı.

Alevlerle mücadele eden ülkemiz için herkes tek yürek oldu. Spor dünyası da dün başlatılan Help Turkey etiketiyle geniş kitlelerine seslendi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangınların kontrol altına alınabilmesi için dünyadan destek istenildi.

Help Turkey etiketindeki ortak metin ise şu oldu:

"Bize yardım edebilecek ülkelere seslenmek istiyorum. 112 adet yangın sebebiyle perişan ve harap olduk. Halen devam etmekte olan yangınlar çok güçlü. Bunları söndürmeye yetecek adette uçağımız yok. 8 insanı, sayısız hayvanı ve ormanlarımızı kaybettik. Lütfen bize yardım edin. Sadece 1 dünyamız var."

İşte spor dünyasından gelen paylaşımlar:

Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki yangınlar için dünyaya seslendi
Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki yangınlar için dünyaya seslendi
Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki yangınlar için dünyaya seslendi
Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki yangınlar için dünyaya seslendi
Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki yangınlar için dünyaya seslendi
Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki yangınlar için dünyaya seslendi
Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki yangınlar için dünyaya seslendi
Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki yangınlar için dünyaya seslendi
Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki yangınlar için dünyaya seslendi
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